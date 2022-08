L’armée chinoise publie une vidéo vantant la puissance militaire avant le voyage de Pelosi à Taïwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée chinoise a publié une vidéo de ses troupes lançant des missiles, saisissant des armes et décollant dans des avions de chasse avant la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan.

“Si Pelosi insiste pour se rendre à Taïwan, la Chine prendra des mesures résolues et fortes pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale”, a déclaré lundi à la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, selon le New York Post.

La rhétorique intervient après que des sources ont confirmé au Wall Street Journal que Pelosi se rendrait à Taïwan dans le cadre de son voyage en Asie cette semaine, ce qui ferait du président de la Chambre le plus haut responsable américain à visiter l’île gouvernée de manière indépendante depuis le président de la Chambre Newt. Gingrich en 1997.

La nouvelle du voyage de Pelosi n’a pas plu à la Chine, qui considère Taiwan comme faisant partie de son territoire et tout voyage d’un haut responsable américain comme une confirmation du soutien américain à l’indépendance de l’île.

“Ceux qui jouent avec le feu en périront”, a déclaré Zhao. “Nous voudrions une fois de plus avertir les États-Unis que nous sommes pleinement préparés à toute éventualité et que l’APL ne restera jamais les bras croisés.”

Le commandement du théâtre oriental de l’armée chinoise a publié lundi la vidéo sur les sites des médias d’État, montrant des exercices militaires comprenant des porte-avions, des avions de combat volant en formation, des parachutistes effectuant des sauts de combat et des soldats sortant de zones boisées et de l’océan.

“Nous sommes pleinement préparés à toute éventualité. Combattez sur ordre, enterrez chaque intrus et avancez vers des opérations conjointes et réussies ! Nous sommes des soldats de l’APL, nous jurons de défendre la patrie jusqu’à la mort”, déclarent les soldats dans la vidéo, selon le Poste de New York.

Taïwan a mis son armée en état d’alerte accrue en réponse à la rhétorique chinoise lundi, tandis que le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a minimisé l’importance des menaces.

“Nous ne devrions pas être, en tant que pays, nous ne devrions pas être intimidés par cette rhétorique ou ces actions potentielles. C’est un voyage important pour l’orateur et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour la soutenir, ” a déclaré Kirby aux journalistes.

Pendant ce temps, le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a célébré l’arrivée potentielle de Pelosi sans confirmer le voyage du président de la Chambre.

“Nous accueillons toujours chaleureusement les visites dans notre pays d’invités étrangers distingués”, a-t-il déclaré.