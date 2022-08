L’armée chinoise prolonge ses exercices après le voyage de Pelosi à Taiwan

Commentez cette histoire Commentaire

TAIPEI, Taïwan – L’armée chinoise a déclaré lundi qu’elle poursuivrait les exercices militaires autour de Taïwan, prolongeant une démonstration de force sans précédent en représailles à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île la semaine dernière, qui a soulevé le potentiel de conflit impliquant Pékin, Taipei et Washington. Après quatre jours d’exercices militaires encerclant Taïwan, le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) a déclaré dans un message sur le microblog Weibo qu’il « poursuivait » les exercices, en mettant l’accent sur les combats anti-sous-marins et les assauts maritimes.

Les manœuvres militaires ont propulsé les tensions dans le détroit de Taiwan à leur plus haut niveau depuis des décennies, menaçant les principales routes maritimes et le commerce dans une région cruciale pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La Chine lance des exercices militaires autour de Taïwan après la visite de Pelosi

Depuis jeudi, l’APL a tiré des missiles autour de Taïwan et envoyé près de 200 avions militaires et au moins 40 navires de guerre pour menacer l’île, selon le ministère taïwanais de la Défense. Plus de deux douzaines d’avions militaires chinois ont franchi la ligne médiane dans le détroit de Taiwan, la frontière maritime non officielle entre Taiwan et la Chine.

La visite de Pelosi à Taïwan a suscité l’indignation des responsables de Pékin, qui affirment que la démocratie autonome est une partie inséparable de la Chine et s’irritent des visites de haut niveau de dignitaires étrangers. Pékin a cherché à isoler Taïwan en repoussant ses alliés et en le repoussant des organisations internationales.

En réponse à cette visite, la Chine a lancé des exercices militaires, imposé des sanctions à Pelosi et à sa famille et annulé ou suspendu les pourparlers avec Washington sur des questions allant du changement climatique au trafic de drogue et aux questions militaires.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qian, a défendu l’annulation des pourparlers militaires en représailles à la visite de Pelosi, qualifiant les contre-mesures de Pékin d'”avertissement nécessaire” à Washington “de ne pas emprunter la mauvaise voie”.

“Nous exhortons la partie américaine à respecter les intérêts et les préoccupations fondamentaux de la Chine et à abandonner cette illusion d’utiliser la question de Taiwan pour contenir la Chine”, a déclaré Wu dans des propos diffusés par la chaîne de télévision publique CCTV.

La visite de Pelosi à Taïwan inaugure une nouvelle phase de la campagne de pression de la Chine

Les exercices dans six zones ciblant Taïwan de tous côtés rapprochent plus que jamais les manœuvres militaires chinoises des côtes de l’île principale de Taïwan, empiétant dans la zone de 12 milles marins que Taïwan revendique comme ses eaux territoriales. Les exercices, qui ont commencé jeudi après le départ de Pelosi de Taipei – un signe que Pékin ne voulait pas provoquer une confrontation militaire directe avec les États-Unis – devaient initialement se terminer dimanche.

Le ministère des Transports de Taïwan a déclaré lundi que certains vols et routes maritimes revenaient à la normale après des perturbations ces derniers jours. Le Eastern Theatre Command de l’APL n’a pas précisé quand ses exercices se termineraient. L’armée taïwanaise a relevé son niveau d’alerte et déployé des navires et un système de missiles terrestres pour surveiller la situation.

Un article publié par CCTV dimanche indiquait que les navires de guerre de l’APL “effectueraient désormais régulièrement des entraînements” de l’autre côté de la “soi-disant ligne médiane”. « Il n’y a pas de soi-disant « eaux territoriales taïwanaises ». Taïwan fait partie de la Chine et la marine chinoise navigue dans ses propres eaux territoriales », a-t-il déclaré.

Une telle intimidation peut saper les objectifs de Pékin. Les dirigeants chinois, dont le président Xi Jinping, ont à plusieurs reprises promis leur engagement à l’unification pacifique avec la partie continentale de la Chine, mais ont déclaré que l’APL recourrait à la force si nécessaire.

Le Conseil des affaires continentales de Taïwan a déclaré lundi dans un communiqué que la posture militaire agressive du Parti communiste chinois (PCC) n’avait réussi qu’à repousser les citoyens.

“L’opinion publique dominante de Taiwan s’oppose fermement à la menace de la force du PCC”, a-t-il déclaré, citant les résultats d’un sondage publié en juin dans lequel plus de 90% des personnes interrogées ont déclaré s’opposer à la répression diplomatique de Taiwan par la Chine. « C’est entièrement le résultat de la politique erronée du PCC et d’une mauvaise appréciation de la situation », a-t-il déclaré.