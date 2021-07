L’armée chinoise prévient que les États-Unis « jouent avec le feu » et s’engagent à « écraser » Taïwan s’il cherche l’indépendance

La CHINE a averti les États-Unis qu’ils «jouaient avec le feu» et s’est engagé à «écraser» Taïwan s’il cherche l’indépendance.

Le cliquetis du sabre de Pékin survient alors que son armée a organisé des exercices massifs, largement soupçonnés de simuler des débarquements d’assaut sur Taïwan, dans le but de démontrer sa puissance militaire.

La Chine a récemment organisé d’énormes exercices militaires

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et menace depuis longtemps de recourir à la force pour le mettre sous son contrôle.

L’avertissement chinois intervient après qu’un avion militaire américain a atterri à Taïwan et que la commission des relations étrangères du Sénat américain a demandé que l’île retrouve son statut d’observateur auprès de l’Organisation mondiale de la santé.

« Ceux qui jouent avec le feu ne feront que se brûler », a déclaré Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense.

« La Chine doit et sera réunifiée. Personne ne devrait sous-estimer la détermination, la volonté et la capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. »

L’Armée populaire de libération a mené une série d’exercices au cours des dernières années en se concentrant sur l’île en difficulté.

Selon les données recueillies par le South China Morning Post, la Chine a mené 20 exercices navals au cours du premier semestre de l’année – tandis que 13 autres exercices ont été effectués en 2020.

Des images diffusées par la chaîne de télévision d’État chinoise CCTV montrent des simulations d’atterrissage amphibie, deux types de drones et des systèmes de lancement de fusées.

Ceux qui jouent avec le feu ne feront que se brûler Wu Qian, porte-parole de la défense chinoise

Le clip montre un petit groupe de soldats effectuant des missions et des véhicules d’assaut amphibies tirant des canons en mer.

Ces derniers mois, des avions de combat chinois ont également survolé à plusieurs reprises l’espace aérien taïwanais dans le but d’intimider l’île.

L’ancien président chinois Chiang Kai-shek et ses partisans ont fui vers l’île en 1949 après la victoire du Parti communiste chinois dans la guerre civile du pays.

L’île de 25 millions d’habitants a depuis développé sa propre identité démocratique et le parti de l’actuel président Tsai Ing-wen soutient les avancées vers l’indépendance totale.

La Chine a promis d’envahir Taïwan si elle cherche à obtenir l’indépendance le mois dernier, avertissant que toute tentative d’accession à l’indépendance signifierait une « guerre ».

Pendant ce temps, les tensions entre le Royaume-Uni et la Chine pourraient augmenter alors que le plus grand navire de guerre de la Royal Navy navigue dans la mer de Chine méridionale contestée.

La Chine a averti que la Grande-Bretagne risquait d’être punie pour la présence du porte-avions HMS Queen Elizabeth.

Pékin revendique la quasi-totalité des 1,3 million de milles carrés de la mer de Chine méridionale comme territoire.

En réponse, les États-Unis et leurs alliés, y compris le Royaume-Uni, font naviguer des navires de guerre à travers la mer dans le cadre d’opérations de liberté de navigation pour contester sa revendication.

Les exercices militaires chinois simulent une attaque contre Taïwan

Le HMS Queen Elizabeth navigue dans la mer de Chine méridionale