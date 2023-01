L’armée chinoise organise des exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan

Taipei, Taiwan

CNN

—



La Chine a envoyé 28 avions de combat à travers la ligne médiane du détroit de Taïwan dimanche alors que Pékin menait ses premiers exercices militaires à grande échelle autour de l’île cette année, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense.

Les 28 avions de l’Armée populaire de libération (APL) figuraient parmi les 57 repérés près de Taïwan, a indiqué le ministère, ajoutant qu’ils comprenaient des chasseurs J-10, J-11, J-16 et Su-30, des bombardiers H-6, trois drones et un premier avions d’alerte et de reconnaissance.

Taïwan a chargé des avions, des navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres de répondre aux activités chinoises, a indiqué le ministère.

Une carte fournie par le ministère montrait des avions de l’APL traversant la ligne médiane en sept endroits du nord au sud et traversant la zone d’identification de la défense aérienne (ADIZ) de Taïwan au sud de l’île, puis tournant légèrement vers le nord à l’est de la ligne.

Un communiqué du Commandement du théâtre oriental de l’APL a déclaré que ses forces se sont engagées dimanche dans des exercices de combat autour de Taïwan.

“L’exercice s’est concentré sur les frappes terrestres, les assauts maritimes et d’autres sujets, visant à tester la capacité de combat conjointe des troupes et à contrer résolument les actes collusoires et provocateurs des forces extérieures et des forces séparatistes de ‘l’indépendance de Taiwan'”, selon un communiqué publié sur le service public China Military Online.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine considère Taïwan – une île de 24 millions d’habitants gouvernée démocratiquement – ​​comme faisant partie de son territoire, bien qu’il ne l’ait jamais contrôlé. Il a longtemps juré de «réunifier» l’île avec le continent chinois, par la force si nécessaire.

L’exercice de combat fait suite à un exercice similaire le 25 décembre, au cours duquel l’APL a envoyé 47 avions à travers la ligne médiane du détroit de Taïwan sur un total de 71 qui ont été repérés autour de l’île, selon le ministère de la Défense de Taïwan.

Les exercices militaires chinois ont eu lieu dimanche trois jours après qu’un destroyer de la marine américaine a transité par le détroit de Taiwan dans le cadre d’une opération de “liberté de navigation”, le premier voyage de ce type signalé par la marine américaine cette année.

L’USS Chung-Hoon “a transité par un couloir dans le détroit qui se trouve au-delà de la mer territoriale de tout État côtier”, a déclaré un communiqué de la 7e flotte américaine, ajoutant que son itinéraire “démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’une Indochine libre et ouverte”. Pacifique.”

La Chine a déclaré qu’elle surveillait les mouvements du navire de guerre américain et que tous ses mouvements étaient “sous contrôle”.

Un article paru dans le tabloïd public Global Times a déclaré que l’APL intensifierait ses exercices autour de Taïwan si les provocations des forces extérieures et des forces de “l’indépendance de Taïwan” se poursuivaient.

L’article du Global Times a cité le passage du destroyer américain dans le détroit de Taiwan et une vente d’armes américaine potentielle de 180 millions de dollars à Taiwan approuvée par l’administration Biden le 28 décembre.

La vente de systèmes de pose de munitions antichars lancés par des véhicules « sert les intérêts nationaux, économiques et de sécurité des États-Unis en soutenant les efforts continus du destinataire pour moderniser ses forces armées et maintenir une capacité défensive crédible », selon un communiqué du département d’État américain.

Washington fournit depuis longtemps des armes à Taïwan en vertu du Taiwan Relations Act, qui stipule que les États-Unis fourniront à l’île les moyens de se défendre.