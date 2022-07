L’armée chinoise lance un avertissement aux États-Unis — RT World News

Pékin s’engage à défendre “l’intégrité territoriale” après que Washington a approuvé un important accord sur les armes avec Taiwan

Les ministères des Affaires étrangères et de la Défense à Pékin ont publié lundi des déclarations sévères condamnant l’approbation par l’administration Biden d’une nouvelle vente d’armes par les États-Unis à Taïwan. L’accord est estimé à 108 millions de dollars et comprend des pièces de véhicules blindés et une assistance technique.

Pékin “demandes” que les États-Unis “retirer immédiatement le plan de vente d’armes susmentionné à Taiwan”, ainsi que mettre fin à tous les autres accords d’armement et couper les liens militaires avec l’île, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Tan Kefei. “Sinon, la partie américaine sera seule responsable de saper les relations entre la Chine et les États-Unis et les deux armées ainsi que la paix et la stabilité du détroit de Taiwan.”

“L’Armée populaire de libération de Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, et contrecarrera résolument toute forme d’ingérence extérieure et de tentatives séparatistes pour” l’indépendance de Taiwan “”, a-t-il ajouté. ajouta le colonel.















Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a fait écho à ce sentiment, affirmant que les fournitures d’armes de Washington “portent gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de sécurité de la Chine et nuisent gravement aux relations sino-américaines ainsi qu’à la paix et à la stabilité à travers le détroit de Taiwan”.

« La Chine continuera de prendre des mesures résolues et fortes pour défendre fermement sa souveraineté et ses intérêts de sécurité », Wang a ajouté.

Le Pentagone a révélé vendredi que le département d’État américain avait donné son feu vert à la transaction, qui est évaluée à 108 millions de dollars. Il doit cependant encore recevoir l’approbation du Congrès. Le programme d’aide militaire comprendra des pièces pour les chars et autres véhicules de combat, ainsi que des services de soutien technique et logistique fournis par le gouvernement américain et ses sous-traitants, afin d’améliorer l’interopérabilité de l’armée taïwanaise avec les forces américaines et d’autres alliés, selon les États-Unis. Agence de coopération en matière de sécurité de la défense.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a rejeté les préoccupations de la Chine, affirmant plus tard lundi que les États-Unis avaient certaines obligations de fournir à Taïwan les moyens nécessaires pour “se défendre”.

“En vertu de la loi sur les relations avec Taiwan, nous mettons à la disposition de Taiwan les articles et services de défense nécessaires pour permettre à Taiwan de maintenir une capacité d’autodéfense suffisante. C’est quelque chose que les administrations successives ont fait. C’est tout à fait conforme à notre politique d’une seule Chine », dit Price.















Taiwan a été gouverné par les nationalistes qui ont fui vers l’île en 1949 après avoir perdu la guerre civile sur le continent chinois. Pékin considère l’île de 23,5 millions d’habitants comme faisant partie de son propre territoire, dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

La Chine a récemment accru son activité militaire maritime et aérienne autour de l’île, affirmant que cela était nécessaire pour dissuader “activités de collusion” entre “Forces indépendantistes de Taïwan” et le gouvernement américain.

Tout en étant d’accord avec la politique d’une seule Chine sur le papier, Washington entretient de solides liens non officiels avec Taipei, vendant des armes à l’île et encourageant tacitement sa volonté de souveraineté. Pékin a à plusieurs reprises qualifié ces contacts de provocations et d’ingérence dans les affaires intérieures de la Chine.