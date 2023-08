L’armée chinoise lance des exercices autour de Taïwan comme « avertissement » après l’arrêt d’un haut responsable de l’île aux États-Unis

BEIJING (AP) – L’armée chinoise a lancé samedi des exercices autour de Taïwan comme un « avertissement sévère » sur ce qu’elle a appelé une collusion entre « séparatistes et forces étrangères », a déclaré son ministère de la Défense, quelques jours après l’escale du vice-président de l’île aux États-Unis. .

Le récent voyage du vice-président taïwanais William Lai au Paraguay pour renforcer les relations avec le dernier partenaire diplomatique de son gouvernement en Amérique du Sud comprenait des arrêts à San Francisco et à New York. Le Parti communiste au pouvoir sur le continent revendique Taiwan démocratique comme faisant partie de son territoire et affirme qu’il n’a pas le droit de mener des relations extérieures.

Un porte-parole du Commandement du théâtre oriental de Chine a déclaré dans un bref communiqué que les exercices militaires impliquaient la coordination des navires et des avions et leur capacité à prendre le contrôle des espaces aériens et maritimes.

Il testait également les « capacités de combat réelles » des forces, a déclaré Shi Yi. Les exercices étaient un avertissement sur les provocations des forces indépendantistes pro-Taiwan et des forces étrangères, a-t-il ajouté.

Le commandement a diffusé en ligne des images des exercices montrant des soldats en train de courir, ainsi que des bateaux et des avions militaires.

Les médias d’État CCTV ont rapporté que des bateaux équipés de missiles et des avions de chasse étaient impliqués dans l’opération et que des unités travaillaient ensemble pour simuler les environs de Taiwan.

Le ministère de la Défense de Taïwan a fermement condamné ce qu’il a qualifié de « mouvements irrationnels et provocateurs » dans un communiqué. Il a déclaré qu’il déploierait les forces appropriées pour répondre aux exercices et prendre des mesures pour « sauvegarder la liberté et la démocratie ».

Il a déclaré que son armée se tiendrait prête face aux menaces affichées par l’armée chinoise, ajoutant que ses forces ont « la capacité, la détermination et la confiance nécessaires pour sauvegarder la sécurité nationale ».

Il a publié une vidéo sur Facebook montrant des exercices militaires antérieurs et a déclaré que les exercices militaires chinois reflétaient une mentalité militariste.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 à la suite d’une guerre civile qui s’est terminée avec le Parti communiste au pouvoir aux commandes du continent. L’île autonome n’a jamais fait partie de la République populaire de Chine, mais Pékin considère Taiwan comme une province séparatiste à reprendre par la force si nécessaire.

L’agence de presse officielle chinoise Xinhua a rapporté samedi qu’un responsable anonyme du Bureau du travail chinois de Taiwan a fermement condamné ce qu’il a qualifié de nouvelle collusion entre le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taiwan et les États-Unis et a déclaré qu’il s’agissait d’une « nouvelle provocation ».

Le responsable a évoqué les escales aux États-Unis, une interview que Lai a accordée au média Bloomberg et sa rencontre avec des responsables américains au Paraguay, selon le rapport. Le responsable a déclaré que Lai avait utilisé la rhétorique de « l’indépendance de Taiwan » dans l’interview.

Le responsable a également accusé Lai d’utiliser ses escales aux États-Unis pour vendre l’intérêt de Taïwan afin de rechercher des gains dans les élections de l’île et l’a décrit comme un « fauteur de troubles qui poussera Taïwan au bord dangereux de la guerre », ajoute le rapport.

Lai est le candidat de son parti à l’élection présidentielle de janvier 2024.

The Associated Press