L’armée chinoise est “significativement” plus agressive et dangereuse au cours des cinq dernières années, prévient un haut responsable militaire américain | Nouvelles du monde

L’armée chinoise est devenue beaucoup plus dangereuse et agressive au cours des cinq dernières années, a averti le plus haut officier militaire américain.

S’exprimant en Indonésie, le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que le nombre d’interceptions par des avions et des navires chinois dans la région du Pacifique contre les forces américaines et d’autres partenaires avait considérablement augmenté au cours de cette période.

Le nombre d’interactions dangereuses a augmenté dans des proportions similaires, a-t-il déclaré.

“Le message est que l’armée chinoise, dans les airs et sur mer, est devenue beaucoup plus et sensiblement plus agressive dans cette région particulière”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis redoublent d’efforts pour renforcer leurs relations avec les pays du Pacifique afin d’équilibrer la menace de la Chine, qui tente d’étendre son influence et sa présence dans la région.

L’administration du président Joe Biden a déclaré que la Chine était sa “menace de stimulation” et le principal défi de sécurité à long terme des États-Unis.

Le voyage du général Milley dans la région est axé sur cette menace alors qu’il rencontre cette semaine les chefs de la défense de l’Indo-Pacifique à Sydney, en Australie.

Les sujets clés incluront la nécessité de maintenir un Pacifique libre, ouvert et pacifique et la croissance militaire croissante de la Chine.

Taïwan sera l’un des principaux centres d’intérêt, car les responsables militaires américains ont déclaré que la Chine pourrait envahir Taïwan, l’île démocratique et autonome que Pékin considère comme une province séparatiste.

Les provocations militaires chinoises contre Taïwan se sont intensifiées alors qu’il tente de l’intimider pour qu’il fasse partie du continent.

Les responsables de Washington ont déclaré que Pékin voulait être prêt à intervenir sur l’île d’ici 2027.

Le général Milley est dans l'Indo-Pacifique pour renforcer les relations avec des pays comme l'Indonésie



Les États-Unis sont le principal allié et fournisseur d’armes de défense de Taïwan, la loi américaine obligeant le gouvernement à traiter toutes les menaces contre l’île comme des sujets de “grave préoccupation”.

Mais la loi ne dit pas explicitement si l’armée américaine défendrait Taiwan si la Chine l’attaquait.

Les marines indonésiens ont accueilli le général Milley dimanche



Le général Milley a rencontré des militaires indonésiens



Le plus haut officier militaire chinois, le général Li Zuocheng, a déclaré au général Milley lors d’un appel le 7 juillet que Pékin n’avait “pas de place pour le compromis” sur des questions telles que Taiwan.

Il a déclaré que la collusion militaire entre les États-Unis et Taïwan doit cesser et que Washington doit “éviter d’affecter les relations sino-américaines et la stabilité dans le détroit de Taïwan”.

Preuve de la gravité du problème, la visite du général Milley en Indonésie est la première d’un coprésident américain depuis l’amiral Mike Mullen en 2008.

Cependant, des dirigeants américains se sont récemment rendus dans la région, y compris des voyages très médiatisés du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et du secrétaire d’État Antony Blinken.