L’armée chinoise est impliquée dans plus de 180 incidents « coercitifs et risqués » contre les États-Unis depuis 2021, selon le Pentagone

L’armée chinoise Au cours des deux dernières années, il s’est livré à plus de 180 incidents de « comportement opérationnel coercitif et risqué » contre des actifs américains agissant légalement dans l’espace aérien international au-dessus des mers de Chine orientale et méridionale, a déclaré mardi le Pentagone.

Des images et des vidéos déclassifiées de « manœuvres imprudentes » publiées par le ministère américain de la Défense montraient des avions chinois lâchant des paillettes ou tirant des fusées éclairantes alors qu’ils s’approchaient très près d’avions américains à grande vitesse.

Depuis l’automne 2021, il y a eu près de 300 cas d’« interceptions à risque » impliquant l’APL et des avions appartenant à des alliés et partenaires américains, selon Ely Ratner, secrétaire adjoint américain à la Défense pour la sécurité indo-pacifique.

« Les photos de l’incident montrent un avion de combat de l’APL traversant devant un actif américain opérant légalement à une distance de seulement 100 mètres », a déclaré Ratner, décrivant une rencontre survenue en janvier.

Une séquence vidéo du Pentagone montre un avion de guerre américain intercepté par un avion chinois au-dessus de l’océan Pacifique en mai 2022. Photo : Département américain de la Défense via AP

« C’est à des vitesses de centaines de kilomètres à l’heure et à une altitude de plusieurs dizaines de milliers de pieds. »