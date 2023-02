L’armée chinoise derrière un ballon espion : les États-Unis

WASHINGTON –

Le ballon chinois qui a traversé les États-Unis était équipé pour collecter des signaux de renseignement et faisait partie d’un énorme programme d’espionnage aérien lié à l’armée qui ciblait plus de 40 pays, a déclaré jeudi l’administration Biden, décrivant la portée et les capacités de l’énorme ballon qui a captivé l’attention du pays avant d’être abattu.

La flotte de ballons opère sous la direction de l’Armée populaire de libération et est utilisée spécifiquement pour l’espionnage, équipée d’équipements de haute technologie conçus pour collecter des informations sensibles sur des cibles à travers le monde, ont déclaré les États-Unis. Des ballons similaires ont flotté sur les cinq continents, selon les États-Unis.

La déclaration d’un haut responsable du département d’État a fourni le plus de détails à ce jour reliant l’armée chinoise au ballon qui a traversé les États-Unis avant d’être abattu samedi dernier au-dessus de l’océan Atlantique. Les détails publics visent à réfuter les dénégations persistantes de la Chine selon lesquelles le ballon a été utilisé pour l’espionnage, y compris une affirmation jeudi selon laquelle les accusations américaines concernant le ballon équivalent à une “guerre de l’information” contre Pékin.

À Pékin, avant que les États-Unis n’offrent de nouvelles informations, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a répété l’insistance de son pays sur le fait que le grand ballon sans pilote était un dirigeable météorologique civil qui avait dévié de sa trajectoire et que les États-Unis avaient “réagi de manière excessive” en l’abattant.

“C’est irresponsable”, a déclaré Mao. Les dernières accusations, a-t-il dit, “pourraient faire partie de la guerre de l’information de la partie américaine contre la Chine”.

Le ministre chinois de la Défense a refusé de prendre un appel téléphonique du secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour discuter de la question des ballons samedi, a déclaré le Pentagone. La Chine n’a pas répondu aux questions sur le département gouvernemental ou la société auquel appartenait le ballon, ni sur la manière dont elle prévoyait de donner suite à son engagement de prendre de nouvelles mesures à ce sujet.

Les États-Unis ont offert une caractérisation carrément contradictoire du ballon et de son objectif. Il a déclaré que les images du ballon recueillies par les avions espions américains U-2 alors qu’il traversait le pays montraient qu’il était “capable de mener une collecte de renseignements électromagnétiques” avec plusieurs antennes et autres équipements conçus pour télécharger des informations sensibles et des panneaux solaires pour les alimenter.

Le responsable a déclaré qu’une analyse des débris du ballon était “incohérente” avec l’explication de la Chine selon laquelle il s’agissait d’un ballon météo qui avait déraillé. Les États-Unis tendent la main aux pays qui ont également été ciblés, a déclaré le responsable, pour discuter de la portée du programme de surveillance chinois, et étudient une action potentielle qui “a soutenu l’incursion du ballon dans l’espace aérien américain”.

Le responsable a fourni des détails aux journalistes par e-mail sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de l’affaire, qui avait déjà forcé l’annulation d’une visite prévue en Chine plus tôt cette semaine par le secrétaire d’État Antony Blinken.

Le responsable a déclaré que les États-Unis étaient convaincus que le fabricant du ballon abattu samedi avait “une relation directe avec l’armée chinoise et qu’il était un fournisseur agréé de l’armée”. Le responsable a cité des informations provenant d’un portail d’approvisionnement officiel de l’APL comme preuve du lien entre l’entreprise et l’armée.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement américain dénonce publiquement les activités présumées de l’Armée populaire de libération. Lors d’une première poursuite en son genre en 2014, le ministère de la Justice de l’administration Obama a inculpé cinq pirates PLA accusés d’avoir pénétré dans les réseaux informatiques de grandes entreprises américaines dans le but de voler des secrets commerciaux.

Des pirates informatiques présumés de la PLA ont également été accusés en 2020 d’avoir volé les données personnelles de dizaines de millions d’Américains en violation de l’agence d’évaluation du crédit Equifax.