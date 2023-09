L’armée chinoise cible les troupes et les vétérans américains dans le cadre d’une campagne d’exploitation, selon un général

La Chine cible les militaires américains actuels et anciens dans le cadre d’une campagne d’exploitation visant à « combler les lacunes » de ses capacités militaires, a déclaré un haut général américain.

L’effort complexe a été détaillé dans un mémo de l’Air Force rédigé par le général Charles Q. Brown Jr. et distribué vendredi, a confirmé un responsable de l’Air Force à Fox News. L’armée chinoise pousse les entreprises internationales qui font des affaires avec la RPC à cibler et à recruter « des talents militaires formés par les États-Unis et l’OTAN dans des spécialités et des domaines de carrière ».

« En formant essentiellement des formateurs, nombre de ceux qui acceptent des contrats avec ces sociétés étrangères portent atteinte à notre sécurité nationale, mettant en danger la sécurité même de leurs collègues militaires et du pays », a écrit Brown dans la note, qui a été rapportée pour la première fois par le Washington Post. Il a encouragé les militaires à sauvegarder « nos informations de défense nationale » même après avoir quitté les forces armées.

Un agent spécial du Bureau des enquêtes spéciales de l’Air Force a déclaré au Washington Post que la Chine avait tenté d’exploiter les Américains au moyen d’offres d’emploi qui peuvent paraître inoffensives. Les pilotes américains et autres vétérans possédant une riche expertise peuvent être contactés directement lors d’événements de l’industrie de la défense et se voir proposer des postes où leur expertise est nécessaire. Le responsable a cité comme exemples d’anciens responsables de l’entretien des équipements au sol aérospatiaux et des officiers des transmissions d’atterrissage – des emplois qui nécessitent des connaissances spécialisées pour manipuler l’équipement et guider les pilotes et leurs avions vers la sécurité, selon le rapport.

Mais derrière ces offres d’emploi se cachent des entreprises privées qui sont soit contrôlées par le gouvernement chinois, soit sous contrat avec le Parti communiste chinois, selon des responsables. Ces entités recherchent des consultants, des conseillers et des formateurs qui partageront leurs connaissances sur le terrain et, sans le savoir, les transmettront directement aux militaires chinois.

Les responsables américains craignent que les militaires hésitent à quitter leur emploi même après avoir découvert leur lien avec la Chine.

« Nous voulons nous assurer que les gens comprennent : si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas », a déclaré le responsable au Washington Post. Ils ont qualifié la campagne d’exploitation d’« insidieuse ».