L’armée chinoise cherche à exploiter les troupes et les vétérans américains, prévient un général

L’armée chinoise mène une campagne d’exploitation sophistiquée destinée à « combler les lacunes » de ses capacités en ciblant les militaires américains actuels et anciens et en récoltant les connaissances spécialisées qu’ils ont acquises, a averti un haut général dans un message obtenu par le Washington Post. Le document a été distribué vendredi au personnel de l’armée de l’air. Il s’agit de la tentative la plus directe du Pentagone à ce jour pour dénoncer et contrer ce que les responsables américains ont qualifié de stratagème agressif de Pékin visant à exploiter les entreprises internationales qui embauchent des Américains pour enseigner des compétences et des tactiques militaires avancées.

Le général Charles Q. Brown Jr., qui dirige l’armée de l’air et est le candidat du président Biden pour diriger les chefs d’état-major interarmées, a déclaré dans le message que les entreprises étrangères faisant des affaires avec le gouvernement chinois « ciblent et recrutent des militaires formés par les États-Unis et l’OTAN ». talents militaires dans toutes les spécialités et domaines de carrière.

« En formant essentiellement des formateurs, nombre de ceux qui acceptent des contrats avec ces sociétés étrangères érodent notre sécurité nationale, mettant en danger la sécurité même de leurs collègues militaires et du pays », a écrit Brown, faisant appel au sens des responsabilités des bénéficiaires. même après avoir quitté les forces armées, pour protéger « nos informations de défense nationale ».

Les responsables ont refusé d’identifier combien de soldats et d’anciens combattants américains auraient été ciblés par les Chinois, affirmant simplement qu’ils avaient constaté une augmentation inquiétante de ces activités.

Un agent spécial du Bureau des enquêtes spéciales de l’armée de l’air, qui, comme d’autres personnes interrogées pour ce rapport, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question sensible de sécurité nationale, a déclaré que les tentatives de l’armée chinoise d’exploiter les Américains ont notamment consisté à leur proposer des offres d’emploi. qui semblent à première vue inoffensives et les approchent directement lors d’événements de l’industrie de défense.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Même si les pilotes sont régulièrement ciblés, a déclaré l’agent spécial, les anciens combattants qui ont occupé divers autres rôles sont également recherchés. Il a cité comme exemples d’anciens agents d’entretien d’équipements au sol aérospatiaux et d’officiers des transmissions d’atterrissage, des emplois qui impliquent la manipulation d’équipements spécialisés et le guidage des pilotes et de leurs avions vers la sécurité.

Les offres proviennent d’un mélange d’entreprises privées et d’entreprises soutenues par le gouvernement chinois, et sont sous-traitées par le gouvernement chinois, ont indiqué des responsables. Les sollicitations incluent souvent un langage qui semble habituel dans le secteur de la défense, avec des références à la consultation, au conseil ou à la formation.

L’une des principales préoccupations, a déclaré l’agent spécial, est que certains rationaliseront la légitimité de ce travail même après avoir découvert le lien avec l’armée chinoise.

« Nous voulons nous assurer que les gens comprennent : si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas », a-t-il déclaré, qualifiant cette initiative d’« insidieuse ».

Les autorités exhortent les militaires actuels et anciens à signaler s’ils ont été recrutés pour former des militaires étrangers.

Les relations entre Washington et Pékin sont tendues depuis des années, les deux puissances étant divisées sur des sujets tels que la concurrence économique, le changement climatique et, plus récemment, la guerre en Ukraine. Le soutien sécuritaire américain à Taiwan, une démocratie autonome que la Chine considère comme une province séparatiste, et d’autres mesures récentes prises par l’administration Biden pour étendre les liens militaires dans le Pacifique ont aggravé la tension.

L’avertissement du Pentagone au personnel et aux anciens combattants américains intervient alors que de hauts dirigeants du pays ont identifié la Chine comme la « menace constante » des États-Unis, exprimant leur inquiétude face aux avancées militaires de Pékin et aux efforts visant à étendre son empreinte et son influence mondiales.

Cela fait également suite à une décision prise par le gouvernement américain en juin de mettre sur liste noire des dizaines d’entreprises à travers le monde pour leurs liens présumés avec le gouvernement chinois, y compris plusieurs sociétés de formation aéronautique.

Parmi eux figurent Frontier Services Group, une société d’État chinoise fondée par Erik Prince, l’ancien directeur de Blackwater Worldwide, et la Test Flying Academy d’Afrique du Sud, qui a fait l’objet d’une enquête après avoir appris qu’elle aurait embauché des pilotes militaires occidentaux pour former des aviateurs chinois. .

Frontier Services a nié en juin avoir utilisé du personnel militaire américain pour former des pilotes chinois. Il n’a pas répondu aux questions du Post quant à savoir s’il avait embauché d’anciens militaires pour ce faire.

La Test Flying Academy d’Afrique du Sud a déclaré dans un communiqué en juin qu’elle était « déçue » par la décision du ministère américain du Commerce et a affirmé que les grandes entreprises américaines formaient également des pilotes chinois. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un colonel de l’Air Force ayant piloté des avions de combat F-16 a déclaré dans une interview qu’il avait reçu pour la première fois un e-mail en 2019 recherchant des pilotes d’essai chevronnés. Sa première pensée, dit-il, fut de demander à sa femme si elle souhaitait aller un jour en Afrique du Sud.

« Cela ne m’a pas semblé particulièrement suspect », a-t-il déclaré.

Deux ans plus tard, se souvient-il, le message lui est venu à l’esprit lorsqu’il a été informé par le Bureau des enquêtes spéciales de l’armée de l’air avant une conférence professionnelle et l’a averti qu’un tel recrutement était en cours.

Le pilote a partagé avec The Post un deuxième appel de recrutement qu’il dit avoir reçu de la société sud-africaine en 2021. Elle recherchait des pilotes d’hélicoptères et de jets pour travailler en « Extrême-Orient », exigeant six ans d’expérience en tant que pilote d’essai et une familiarité avec l’enseignement. les étudiants dont la langue maternelle n’est pas l’anglais.