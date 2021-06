L’armée chinoise a son propre groupe de travail sur les ovnis… et il a été «débordé» par la recrudescence des rapports d’observation – médias

L’Armée populaire de libération (APL) utilise un système à trois niveaux pour enquêter sur les cas de « conditions aériennes non identifiées » – un euphémisme rappelant le terme militaire américain pour les ovnis, « phénomènes aériens non identifiés », a rapporté le South China Morning Post.

L’APL s’appuie sur les rapports des stations radar militaires, des pilotes de l’armée de l’air, des postes de police, des stations météorologiques et des observatoires de l’Académie chinoise des sciences pour recueillir autant de données que possible sur de mystérieux objets volants. Les informations sont ensuite traitées par les militaires et font l’objet d’une analyse préliminaire, avant d’être soumises à une base de données nationale. Le siège de l’APL attribue alors un « indice de menace » à chaque observation, en fonction du comportement de l’objet, des caractéristiques physiques et de toute autre variable pertinente.

Mais les analystes chinois ont été « dépassé » ces dernières années par le nombre croissant de rapports d’observation de « un large éventail de sources militaires et civiles », selon le Post, incitant le groupe de travail sur les ovnis de l’APL à s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour aider à trier les données. De nombreux rapports sont finalement attribués à des phénomènes naturels qui sont détectés par des radars ou des capteurs électroniques à déclenchement, selon des chercheurs militaires chinois cités par le journal.

Alors que de tels rapports évoquent des images d’engins extraterrestres, les observations d’objets non identifiés dans l’espace aérien de la Chine sont « plus probablement causé par des humains que par des extraterrestres » selon un scientifique radar chinois cité par le journal. La popularité croissante des drones récréatifs, ainsi qu’une augmentation de l’activité militaire en mer de Chine méridionale, pourraient également expliquer pourquoi l’APL a été inondée de rapports sur les ovnis.

La seule observation d’OVNI officiellement confirmée par la Chine a eu lieu en 1998, lorsque deux avions militaires ont intercepté un objet volant à basse altitude qui est apparu au-dessus d’une base aérienne à Cangzhou, dans la province du Hebei. L’objet a été décrit comme un « champignon à pattes courtes » avec des faisceaux de lumière descendant de sa face inférieure. L’objet a pu accélérer rapidement avant de disparaître du radar, selon un rapport sur l’incident publié dans un journal officiel.

Aux États-Unis, la confirmation par le Pentagone de plusieurs vidéos montrant des accrochages militaires américains avec des objets volants inexpliqués a provoqué une frénésie de spéculations et a incité le Sénat à demander un rapport sur la question. Le document devrait être présenté aux législateurs américains dans les semaines à venir. Des articles de presse citant des responsables impliqués dans l’enquête affirment que les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve que les observations sont liées à des extraterrestres, mais ne peuvent nier qu’un tel lien est possible. Le rapport suggère également que les objets pourraient être de nouvelles technologies développées par des pays étrangers.

