L’armée cherche à savoir si les cancers liés au silo nucléaire fonctionnent

WASHINGTON (AP) – Neuf officiers militaires qui avaient travaillé il y a des décennies dans une base de missiles nucléaires dans le Montana ont reçu un diagnostic de cancer du sang et il y a des “indications” que la maladie pourrait être liée à leur service, selon des diapositives d’information militaires obtenues par The Associated Presse. L’un des officiers est décédé.

Tous les officiers, appelés missiles, ont été affectés il y a 25 ans à la base aérienne de Malmstrom, qui abrite un vaste champ de 150 silos de missiles balistiques intercontinentaux Minuteman III. Les neuf officiers ont reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien, selon un briefing de janvier du lieutenant-colonel de l’US Space Force Daniel Sebeck.

Les missiles montent dans des ascenseurs en cage profondément sous terre dans un petit bunker d’opérations enfermé dans un épais mur de béton et d’acier. Ils y restent parfois pendant des jours, prêts à tourner les clés de lancement sur ordre du président.

“Il y a des indications d’une association possible entre le cancer et le service d’équipage de combat de missiles à Malmstrom AFB”, a déclaré Sebeck dans des diapositives présentées à son unité Space Force ce mois-ci. Le “nombre disproportionné de missileers présentant un cancer, en particulier un lymphome” était préoccupant, a-t-il déclaré.

Sebeck a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par e-mail par l’AP samedi, affirmant que les diapositives étaient “prédécisionnelles”. Dans les diapositives, il a déclaré que la question était importante pour la Force spatiale, car jusqu’à 455 anciens missiles servent maintenant comme officiers de la Force spatiale, dont au moins quatre des neuf identifiés dans les diapositives.

Dans une déclaration à l’AP, la porte-parole de l’Air Force, Ann Stefanek, a déclaré que “les hauts dirigeants sont conscients des préoccupations soulevées concernant l’association possible de cancers liés aux membres d’équipage de combat de missiles à Malmstrom AFB”.

Stefanek a ajouté: “Les informations contenues dans ce briefing ont été partagées avec le chirurgien général du Département de l’Air Force et nos professionnels de la santé s’efforcent de collecter des données et d’en savoir plus.”

Le lymphome non hodgkinien, qui, selon l’American Cancer Society, touche environ 19 personnes sur 100 000 aux États-Unis chaque année, est un cancer du sang qui utilise le système lymphatique anti-infectieux du corps pour se propager.

À titre de comparaison, seuls 3 300 soldats environ sont basés à Malmstrom à la fois, et seuls 400 d’entre eux sont affectés soit comme lanceurs de missiles, soit comme support pour ces opérateurs. C’est l’une des trois bases aux États-Unis qui exploitent un total de 400 ICBM Minutemen III cloisonnés, y compris des champs à la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord et à la base aérienne FE Warren dans le Wyoming.

L’âge médian du lymphome non hodgkinien chez l’adulte est de 67 ans, selon les National Institutes of Health. Les anciens missiles touchés sont beaucoup plus jeunes. Les officiers sont souvent dans la vingtaine lorsqu’ils sont affectés à la surveillance de service; l’officier décédé, qui n’a pas été identifié, était un officier de la Force spatiale affecté à la base de la Force spatiale de Schreiver dans le Colorado avec le grade de major, un grade généralement atteint dans la trentaine d’un membre du service. Deux des autres font partie de la même unité de la Force spatiale avec le grade de lieutenant-colonel, qui est généralement atteint au début de la quarantaine.

Ce n’est pas la première fois que l’armée est alertée de plusieurs cas de cancer à Malmstrom. En 2001, l’Air Force Institute for Operational Health a enquêté sur la base après que 14 cancers de divers types aient été signalés parmi les missiles qui y avaient servi, dont deux cas de lymphome non hodgkinien.

Mais l’examen a révélé que la base était sans danger pour l’environnement et que «parfois, les maladies ont tendance à se produire par hasard». Le rapport a déploré que la liste des personnes diagnostiquées ait été collectée car elle « perpétue le niveau de préoccupation ».

La découverte de nouveaux cas survient alors que le gouvernement américain s’est montré plus ouvert à reconnaître les risques environnementaux ou les expositions toxiques auxquels les troupes peuvent être confrontées pendant leur service.

Dans sa déclaration à l’AP, la porte-parole de l’Air Force, Stefanek, a déclaré: “Nous avons le cœur brisé pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers ou qui sont actuellement confrontés à un cancer de quelque nature que ce soit.”

Il n’était pas clair si certains des neuf officiers identifiés dans les diapositives d’information de janvier, dont les diagnostics ont eu lieu entre 1997 et 2007, chevauchent certains des cas identifiés dans l’enquête de 2001 de l’Air Force. On ne sait pas non plus s’il y a eu des rapports similaires de cancers dans d’autres bases de silos nucléaires ou si cela fait l’objet d’une enquête par l’armée de l’air.

“Les lanceurs de missiles ont toujours été préoccupés par les dangers connus, tels que l’exposition aux produits chimiques, à l’amiante, aux biphényles polychlorés, au plomb et à d’autres matières dangereuses dans l’environnement de travail”, a déclaré Sebeck dans les diapositives de janvier. “Tous les lanceurs de missiles devraient être contrôlés et suivis pour le reste de leur vie.”

L’année dernière, le président Joe Biden a signé la loi PACT, qui a considérablement élargi les types de maladies et d’expositions toxiques qui seraient considérées comme présomptives – ce qui signifie qu’un militaire ou des anciens combattants ne feraient pas face à une bataille difficile pour convaincre le gouvernement que la blessure était liée à leur service militaire afin de recevoir des soins couverts.

