L’armée canadienne serait « mise au défi » de lancer une grande opération : Eyre

OTTAWA –

Les forces militaires canadiennes sont «prêtes» à respecter leurs engagements si la guerre de la Russie en Ukraine s’étend aux pays de l’OTAN, mais ce serait un «défi» de lancer une opération à plus grande échelle à long terme, avec des pénuries continues de personnel et d’équipement, selon le chef de l’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre.

Eyre a déclaré à Joyce Napier sur la période des questions de CTV, dans une interview diffusée dimanche, que même si les forces en Europe sont «prêtes pour la mission tactique qui leur a été assignée», il a de plus grandes préoccupations concernant la préparation stratégique. Il a dit qu’il y avait un manque de personnel et d’équipement, et une inquiétude supplémentaire quant à la capacité de soutenir une mission à plus grande échelle à plus long terme.

Les Forces armées canadiennes ont encore du mal à conserver leur personnel, avec près de 10 000 personnes formées de moins qu’elles n’en auraient besoin pour être pleinement actives et des stocks d’équipement inférieurs à ce dont elles ont besoin.

“Nous avons des défis dans tout cela”, a déclaré Eyre, ajoutant que les chiffres reflètent ce qui a été “laissé échapper au fil des décennies, car nous nous sommes concentrés sur les (besoins) les plus immédiats”.

Eyre a déclaré que l’armée canadienne aurait «du mal» à lancer une autre opération à grande échelle comme elle l’a fait en Afghanistan, par exemple, sans avoir à redistribuer ses ressources dans le monde, à mesure que les menaces évoluent.

“Les militaires que nous avons maintenant vont être de plus en plus appelés à soutenir le Canada et à soutenir les intérêts canadiens, à soutenir nos alliés à l’étranger, mais aussi chez nous”, a déclaré Eyre, citant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le changement climatique ayant un impact sur le paysage. dans l’Arctique, et une augmentation des menaces numériques et de la cybersécurité.

“Il s’agit toujours de hiérarchiser et d’équilibrer nos déploiements dans le monde, pas seulement avec quoi, mais quand et avec qui… et trouver le bon équilibre est quelque chose sur lequel nous travaillons”, a-t-il déclaré. « Pourrions-nous en utiliser plus ? Ouais, absolument. Mais nous fonctionnons avec ce que nous avons.

“Nous priorisons et équilibrons en fonction des besoins de nos alliés et de ce que la demande signale, juste pour nous assurer que nous obtenons l’effet stratégique que le gouvernement veut que nous obtenions”, a-t-il également déclaré.

Pendant ce temps, la ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré lors de la période des questions de CTV la semaine dernière que le Canada devrait “pouvoir marcher et mâcher de la gomme en même temps” et équilibrer ses engagements envers l’OTAN avec la sécurisation de l’Arctique et la promotion de la paix dans l’Indo-Pacifique.

M. Eyre a déclaré que sa priorité numéro un était de doter les forces armées canadiennes de leurs effectifs complets, avec un taux d’attrition de 9,3 % entre les forces régulières et de réserve, contre 6,9 ​​% l’an dernier. La Stratégie de maintien en poste des Forces armées canadiennes a été publiée le mois dernier.

“Nous sommes confrontés au même défi que toutes les autres industries sont confrontées en termes de marché du travail très serré”, a déclaré Eyre. “Tous les autres militaires occidentaux sont confrontés au même défi.”

Il a expliqué que l’organisation travaillait à rationaliser son processus de recrutement, entre autres changements, pour répondre aux besoins croissants, dans le but d’augmenter les chiffres “le plus rapidement possible”.

« Idéalement, cela aurait été hier », a-t-il déclaré. « Nous examinons où nous pouvons accélérer le recrutement, la formation et optimiser notre pipeline de formation. »