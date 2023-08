L’armée canadienne répond aux incendies de forêt qui menacent les Territoires du Nord-Ouest, transportant par avion les résidents en lieu sûr

Les membres des Forces armées canadiennes devaient se mobiliser dans les Territoires du Nord-Ouest mardi, alors que des incendies de forêt menaçaient des communautés, y compris la capitale territoriale, et des centaines de personnes ont été transportées par avion en lieu sûr.

L’armée devait envoyer un hélicoptère et un avion Twin Otter avec 124 soldats, dont 100 pour aider aux tâches de lutte contre les incendies telles que l’arrosage des points chauds et le nettoyage des zones, et les 24 autres pour coordonner la logistique.

La ville de Yellowknife, la capitale territoriale, a déclaré l’état d’urgence local lundi soir, invoquant une menace imminente de feu de forêt.

Il a déclaré sur la plate-forme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que de telles déclarations sont faites lorsqu’il est déterminé que des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires pour prendre des mesures immédiates. Il s’agit notamment de prendre en charge l’utilisation de véhicules ou de biens pour répondre à une urgence ou d’autoriser des personnes qualifiées à fournir des services ou de l’aide.

Mardi, il y avait plus de 230 incendies de forêt actifs sur le territoire et cinq communautés avaient été évacuées. Des centaines d’habitants du Nord ont été transportés par avion d’au moins trois communautés face aux incendies de forêt fouettés par le vent.

« Au cours des dernières 24 heures environ, il y a eu un pont aérien comme ce territoire n’en a jamais vu », a déclaré lundi l’agent d’information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest, Mike Westwick. « Des avions décollant de Hay River, des avions décollant de Fort Smith, des avions décollant de Jean Marie River. »

« Les autoroutes sont compromises. C’est une situation très grave », a-t-il ajouté.

Jane Groenewegen aidait un ami à quitter le hameau d’Enterprise juste au sud de Hay River dimanche soir lorsque des agents de la Gendarmerie royale du Canada ont frappé à la porte.

« Ils ont dit: » Non, vous devez évacuer immédiatement. Ce n’est probablement que 30 à 45 minutes plus tard que pratiquement toute la ville d’Enterprise a brûlé », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

La GRC a signalé au moins 12 véhicules abandonnés et endommagés entre Hay River et Enterprise.

« Des rapports de mauvaise visibilité en raison d’une épaisse fumée sur la chaussée ont été reçus et il est probable que cela ait contribué aux collisions de véhicules et à l’immobilisation des véhicules après avoir quitté la chaussée », a déclaré le Cpl. Matt Halstead dans un communiqué

Plus de 8 108 milles carrés ont brûlé jusqu’à présent cette année.

Le Canada a connu un nombre record d’incendies de forêt cette année.