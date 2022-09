L’armée canadienne en route pour aider aux efforts de rétablissement de l’ouragan Fiona – Kelowna Capital News

Les résidents du Canada atlantique et de l’est du Québec acceptent l’ampleur des dommages laissés après la tempête post-tropicale Fiona qui a traversé la région au cours du week-end, l’une des plus fortes tempêtes que la côte est du Canada ait jamais connues.

Des membres des Forces armées canadiennes sont déployés pour aider aux efforts de rétablissement, la ministre fédérale de la Défense Anita Anand ayant déclaré dimanche qu’environ 100 soldats par pièce étaient soit en place, soit en route vers Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard pour aider à l’effort de nettoyage. .

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré que le besoin immédiat était de fournir de la nourriture et un abri aux personnes déplacées par la tempête, c’est pourquoi le gouvernement fédéral verse des dons à la Croix-Rouge canadienne.

Cependant, il a ajouté qu’Ottawa travaillera avec les provinces pour déterminer ce qui est nécessaire pour la reprise d’un point de vue financier, en particulier pour les Canadiens qui ont tout perdu. Il a déclaré que la première priorité était la restauration de l’électricité et des services publics, ainsi que le dégagement des routes pour acheminer les fournitures essentielles à ceux qui en ont besoin.

Au pic de Fiona samedi, plus de 500 000 clients à travers le Canada atlantique étaient sans électricité, mais tôt lundi matin, ce nombre avait été réduit à moins de 300 000, la grande majorité en Nouvelle-Écosse. Mais alors même que les équipes travaillent 24 heures sur 24 pour réparer les lignes tombées en panne, certaines entreprises de services publics ont averti qu’il pourrait s’écouler des jours avant que le courant ne soit rétabli pour tout le monde.

La cause du décès d’une personne à l’Île-du-Prince-Édouard qui pourrait être le deuxième décès de la tempête n’a pas encore été déterminée, mais le directeur par intérim de la sécurité publique de l’île a déclaré lors d’une conférence de presse que les conclusions préliminaires indiquaient «l’utilisation d’un générateur». Aucun autre détail n’a été fourni.

Les autorités de l’ouest de Terre-Neuve ont confirmé dimanche le premier décès de Fiona au Canada.

Alors que Fiona descendait à Port aux Basques samedi, provoquant des rafales de vent de 130 kilomètres par heure, la police a reçu des informations selon lesquelles deux femmes avaient été entraînées dans l’océan alors que leurs maisons s’effondraient sous le poids d’une vague envahissante. Une femme a été secourue par des résidents locaux, mais la GRC a confirmé dimanche que la deuxième femme était décédée après avoir été emportée en mer.

La GRC a déclaré que le corps de la femme de 73 ans avait été récupéré de l’eau plus de 24 heures après qu’une vague massive a frappé sa maison, arrachant une partie du sous-sol. Son nom n’a pas été immédiatement publié.

“La GRC NL présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la femme disparue et remercie tous ceux qui ont aidé à la recherche et à la récupération”, a déclaré la police dans un communiqué.

Des photos publiées dimanche depuis Port aux Basques montraient des maisons et des dépendances brisées ou submergées sur le rivage, à la suite d’une onde de tempête qui a fait monter les niveaux d’eau à un niveau record et a inondé un quartier résidentiel samedi vers 10 heures.

Le maire Brian Button a déclaré que les dégâts causés à la ville de 4 000 habitants étaient pires que prévu.

“Le temps s’est peut-être éclairci, mais la situation ne s’est pas éclaircie du tout”, a-t-il déclaré via Facebook. “Ce n’est pas un, ‘Un jour, nous pouvons tous revenir à la normale.’ Malheureusement, cela va prendre des jours, pourrait prendre des semaines, pourrait prendre des mois à certains endroits. »

En fin d’après-midi dimanche, environ 340 000 résidents du Canada atlantique avaient passé leur deuxième journée sans électricité.

En Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tim Houston a inspecté certaines des régions les plus durement touchées du Cap-Breton, où la colère de Fiona a gravement endommagé de nombreuses maisons. Arrivé à Glace Bay à bord d’un hélicoptère, Houston a pris la parole devant un lave-auto qui s’était effondré sur une maison voisine.

“Nous savons qu’il y a beaucoup de gens… qui n’ont nulle part où aller”, a-t-il déclaré. “Il suffit de conduire et de voir les dégâts, c’est difficile à voir.”

Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton, a déclaré que près de 200 résidents locaux ont été forcés de quitter leur domicile. Elle a confirmé que la Croix-Rouge mettait en place des food trucks pour venir en aide à ceux qui manquaient de ravitaillement.

Malgré des arbres abattus, des routes emportées et des pannes de courant généralisées, certains résidents du Cap-Breton ont décidé de poursuivre les événements marquants dimanche.

Samantha Murphy, 35 ans, a déclaré qu’elle allait se marier dans une église du centre-ville de Sydney, suivie d’une réception organisée par quelqu’un avec un générateur.

Assise dans le hall d’un hôtel avec trois demoiselles d’honneur, elle a emballé des compositions florales et a attendu l’arrivée de son coiffeur tout en réfléchissant au bon côté de la panne d’électricité prolongée.

“Je pense que ça va être plus romantique avec des chandelles”, a-t-elle déclaré dans une interview.

À Reserve Mines, à environ 15 kilomètres à l’est de Sydney, Darren MacKinnon découpait des arbres tombés, dont certains avaient atterri sur des maisons voisines.

« Glace Bay et Reserve Mines ressemblent à une zone de guerre », a-t-il déclaré à propos des deux communautés du Cap-Breton. « Des maisons aux toits arrachés, des arbres abattus…. Je sais que les Cap-Bretonnais aideront leurs amis et leur famille autant qu’ils le pourront.

Le voisin Reggie Boutilier a perdu une partie de son toit et sa remise a été arrachée.

“Le vent était très fort en passant par ici”, a déclaré le technicien de 67 ans alors qu’il s’apprêtait à installer une gaine en plastique. «C’était juste attraper le sommet de la maison toute la nuit. La force était incroyable.

Sur la rive nord de l’Île-du-Prince-Édouard, une autre zone ravagée par Fiona, l’acheteur de homard Leigh Misener a pointé ce qui était autrefois son bureau sur le quai Covehead.

Dimanche matin, il gisait à l’envers à environ trois kilomètres sur une pelouse.

“C’est notre bâtiment”, a déclaré Misener en riant. “Arrêtez-vous à tout moment.”

Malgré son humour ironique, il a dit que c’était déchirant de voir la destruction. Le quai est maintenant une vision laide de bâtiments détruits et de sol retourné, comme si un tremblement de terre avait secoué l’endroit.

“Tout le quai a disparu”, a déclaré Misener. “Tout le monde va en souffrir.”

Judy Profitt, qui vit à quelques kilomètres de là sur Brackley Beach, a pointé du doigt le pont Covehead et un point de repère désormais modifié – une petite dune qui se dresse à côté du pont.

“C’est ma dune préférée, mais elle vient d’être cisaillée”, a déclaré Profitt, sa voix brisée par l’émotion. « J’avais pris une photo de cette dune. Après la mort de mon mari, (c’était) gravé au laser sur sa pierre tombale. Regarder cette dune maintenant, c’est tellement triste à voir.

Dans la capitale provinciale de Charlottetown, le premier ministre Dennis King a déclaré qu’Ottawa avait accepté d’envoyer 100 soldats pour aider à nettoyer l’île.

« L’ampleur et la gravité des dommages dépassent tout ce que nous avons vu dans l’histoire de notre province », a-t-il déclaré lors d’une conférence en ligne dimanche, ajoutant que toutes les écoles de l’île seraient fermées lundi. “Les efforts ont déjà commencé pour nettoyer, mais cela nécessitera un effort herculéen de la part de milliers de personnes.”

Tanya Mullally, directrice par intérim de la sécurité publique de l’île, a déclaré lors de la conférence de presse que la cause d’un décès récent n’avait pas encore été déterminée, mais que les conclusions préliminaires indiquaient «l’utilisation d’un générateur». Elle n’a pas fourni de détails.

L’île n’était pas la seule province prête à recevoir une aide militaire dans le cadre de l’effort de nettoyage. La ministre fédérale de la Défense, Anita Anand, a déclaré dimanche qu’environ 100 soldats par pièce étaient soit en place, soit en route vers Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a ajouté qu’Ottawa travaillera avec les provinces pour déterminer ce qui est nécessaire pour la reprise d’un point de vue financier, en particulier pour les Canadiens qui ont tout perdu. Mais il a dit que le besoin immédiat est de fournir de la nourriture et un abri, c’est pourquoi le gouvernement fédéral égale les dons à la Croix-Rouge canadienne.

“Notre première priorité en ce moment, bien sûr, est la restauration de l’électricité et des services publics et l’ouverture de ces routes afin que nous puissions acheminer ces fournitures essentielles aux personnes qui en auront besoin”, a-t-il déclaré.

Dans l’est du Québec, les autorités se dirigeaient vers la chaîne d’îles des Îles-de-la-Madeleine, où les vents violents et les ondes de tempête ont causé des inondations et des fermetures de routes.

La ministre provinciale de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a confirmé que 30 et 40 personnes ont été forcées de quitter leur domicile, mais personne n’a été blessé.

À Ottawa, le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il avait été en contact avec les dirigeants de Bell, Rogers, Eastlink et Xplornet pour s’assurer qu’ils travaillaient à rétablir les services téléphoniques et Internet perturbés.

À Halifax, un directeur du Bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, Jason Mew, a déclaré lors d’une conférence de presse que les Néo-Écossais devraient «se cacher», garder les routes dégagées et limiter la consommation d’essence à ce dont ils ont besoin.

La province a confirmé que les écoles de plusieurs régions seraient fermées lundi, et une déclaration de l’autorité sanitaire a demandé à ceux qui peuvent attendre les soins de retarder les visites aux services d’urgence très fréquentés.

Bill Lawlor, directeur de la Croix-Rouge canadienne, a déclaré que 266 personnes en Nouvelle-Écosse se sont inscrites pour obtenir de l’aide de l’organisation et que 176 sont restées dans des refuges.

—Michael MacDonald, La Presse canadienne

ouraganTemps violent