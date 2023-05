L’armée canadienne commencera à former des soldats ukrainiens en Lettonie ce mois-ci – National

La ministre de la Défense, Anita Anand, a annoncé mercredi que les militaires canadiens et leurs homologues lettons commenceront à former des soldats ukrainiens en Lettonie dès la semaine prochaine.

Cela signifie que le Canada ajoute un troisième pays à ses efforts de formation dans le cadre de l’opération Unifier, qui est déjà actif en Pologne et au Royaume-Uni.

Anand a déclaré que cela reflétait l’engagement du Canada à aider l’Ukraine à gagner la guerre contre la Russie.

« C’est aussi une reconnaissance que notre monde devient de plus en plus sombre, et qu’un an et demi après la nouvelle invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par (le président russe) Vladimir Poutine, nous ne pouvons pas lâcher prise », a déclaré Anand.

« Cette guerre ne semble pas avoir de fin à court terme. »





1h30

Le Canada annonce une nouvelle aide militaire à l’Ukraine et des sanctions contre la Russie



Le Canada a formé plus de 36 000 membres des Forces armées ukrainiennes depuis 2015, l’année suivant l’annexion de la Crimée par la Russie.

L’histoire continue sous la publicité

Le programme en Lettonie devrait fournir une formation de développement du leadership aux officiers subalternes pour les Forces armées ukrainiennes à partir du 15 mai.

Anand a fait cette annonce après une réunion bilatérale avec le ministre letton de la Défense Ināra Mūrniece à Ottawa.

Mūrniece a déclaré qu’il y avait un sentiment d’urgence dans la région de la Baltique pour maintenir le soutien à l’Ukraine 18 mois après l’invasion russe.

« Mon pays comprend la situation. Nous sommes très proches de (la) zone de guerre », a-t-elle déclaré.





0:34

L’armée canadienne charge des chars Leopard 2 pour livraison en Ukraine



L’assistance militaire de la Lettonie à l’Ukraine représente désormais 1% du PIB du pays, a déclaré Mūrniece, dans le cadre d’un effort global pour renforcer sa préparation.

« Nos dépenses de défense ont atteint 2,3 % du PIB. Cela signifie que notre aide militaire à l’Ukraine représente environ la moitié de notre budget militaire », a-t-elle déclaré.

L’histoire continue sous la publicité

Ces dépenses devraient bientôt grimper à 3 % du PIB, bien au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par l’alliance de l’OTAN.

Le Canada demeure en deçà de cet objectif de dépenses à environ 1,4 %.

Le Washington Post a récemment rapporté, citant des documents confidentiels divulgués en ligne, que le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré en privé aux responsables de l’OTAN que son pays n’atteindrait jamais cet objectif.

Le gouvernement fédéral a refusé de confirmer ou d’infirmer ce rapport, disant seulement que le Canada demeure attaché à l’OTAN et investit dans l’armée.





1:44

Trudeau a déclaré à l’OTAN que le Canada n’atteindrait jamais l’objectif de dépenses de défense: Pentagon Papers



L’aide militaire du Canada à l’Ukraine s’élève à ce jour à plus d’un milliard de dollars.

À la mode maintenant Test du système d’alerte d’urgence en cours. Ce qu’il faut savoir

Une femme qui a perdu 35 000 $ en vol par distraction se sent «victimisée» deux fois après que la banque a refusé le remboursement

Anand et Mūrniece se sont rendus à la Base des Forces canadiennes Petawawa mardi. Leurs réunions ont porté sur le plan visant à transformer un groupement tactique de l’OTAN dirigé par le Canada en Lettonie en une brigade prête au combat.

L’histoire continue sous la publicité

Cet engagement a été pris dans une déclaration commune signée en juin 2022, mais les plans en sont encore à leurs débuts.

« La prochaine étape consistera à établir le développement des forces », a déclaré Anand, ajoutant qu’une autre étape consisterait à définir les capacités critiques des armées des pays alliés.

Le Canada a déjà annoncé qu’il se procurait de toute urgence des systèmes de défense antichar, antidrone et antiaérien.

Anand a déclaré qu’elle et Mūrniece avaient rencontré des représentants des 10 autres pays faisant partie du groupement tactique lors des réunions des ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles en février.





1:22

Ottawa va accélérer l’achat d’armes pour les troupes canadiennes en Europe: Anand



Des négociations sont en cours pour déterminer ce qu’ils peuvent chacun apporter à une brigade.

« Le processus se déroule bien », a déclaré Anand.

L’histoire continue sous la publicité

Environ 800 membres des Forces armées canadiennes sont actuellement déployés en Lettonie, mais on ne sait toujours pas combien de membres seraient nécessaires pour la brigade.

L’armée est actuellement à bout de souffle, avec plus de 16 000 postes vacants et des demandes accrues du monde entier et de tout le pays.

Cela comprend une demande récente de l’Alberta pour aider à un démarrage précoce de la saison des feux de forêt, qui a entraîné l’évacuation de milliers de personnes.

Anand a déclaré que les Forces armées canadiennes ont prépositionné des avions et du personnel dans la région alors qu’elles s’efforcent de déterminer quelle aide elles peuvent fournir.