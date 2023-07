La Grande-Bretagne déploiera plus rapidement une nouvelle technologie de combat après avoir appris du conflit en cours, a déclaré le secrétaire à la Défense Ben Wallace aux députés.

Le Royaume-Uni apprend de l’Ukraine afin d’améliorer ses propres forces armées, a déclaré le secrétaire à la Défense Ben Wallace, alors qu’il présentait au Parlement un document de stratégie militaire nationale mis à jour.

L’Ukraine a « devenir tragiquement un laboratoire de combat » pour la technologie militaire, Wallace, qui a l’intention de se retirer lors du prochain remaniement ministériel, a déclaré mardi aux députés. Il présentait à ses collègues législateurs la nouvelle version du Defense Command Paper, publiée pour la première fois en 2021.

« Dans cette mise à jour, nous nous concentrons sur la manière d’intégrer les leçons de l’Ukraine dans notre cœur de métier », Wallace a ajouté. L’armée britannique est « permettant une culture de l’innovation », a-t-il affirmé, expliquant l’une des quatre orientations clés de la modernisation définies par son ministère.

« En suivant les traces de l’Ukraine, nous augmentons l’approvisionnement de ces solutions à 100 £ qui peuvent arrêter 100 millions [pound] menaces dans leur élan, remportant à la fois l’échange cinétique et économique de la guerre moderne », a déclaré Wallace.

Le plan vise également un investissement accru dans le personnel militaire, une coopération plus étroite avec l’industrie de la défense et une augmentation de la productivité au sein du département.

De hauts responsables ukrainiens, dont le ministre de la Défense Aleksey Reznikov, ont présenté leur pays comme un terrain d’essai naturel pour les armes de fabrication occidentale.

« Nous sommes intéressés à tester des systèmes modernes dans la lutte contre [Russia] et nous invitons les fabricants d’armes à tester ici leurs nouveaux produits », a déclaré le ministre ukrainien au groupe de pression pro-OTAN du Conseil de l’Atlantique le mois dernier. « Donnez-nous les outils, nous finirons le travail et vous aurez de nouvelles informations. »

Wallace est l’un des partisans publics les plus enthousiastes de l’Ukraine et a toujours exprimé sa certitude qu’elle l’emporterait dans le conflit avec la Russie.

Lors du débat parlementaire de mardi, le ministre a affirmé que les mesures formulées par son bureau permettraient au Royaume-Uni d’obtenir plus rapidement des capacités militaires et d’être plus agile dans leur déploiement à l’échelle mondiale. Les activités de la Grande-Bretagne seraient liées à celles de ses alliés, a-t-il insisté.

« À l’avenir, nous serons alliés par conception et nationaux par exception. Notre soutien à l’OTAN restera à toute épreuve », Wallace s’est engagé.

Moscou a accusé l’expansion de l’OTAN d’avoir déclenché les hostilités avec l’Ukraine. En fournissant des armes à Kiev, les États-Unis et leurs alliés prolongent le conflit mais ne changeront pas son issue, ont déclaré des responsables russes. Moscou a également accusé le gouvernement britannique d’avoir contribué à faire dérailler les pourparlers de paix avec l’Ukraine l’année dernière.