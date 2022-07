L’armée britannique va grandir – secrétaire à la Défense

Ben Wallace a déclaré que l’armée britannique tirait des “leçons” de l’Ukraine

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré mercredi qu’avec les deux candidats au poste de Premier ministre promettant une augmentation des dépenses, la taille de l’armée britannique augmenterait probablement. Les militaires “a besoin de plus d’argent” a-t-il dit, citant l’opération militaire russe en Ukraine.

“Je pense que la défense a besoin de plus d’argent parce que la menace a augmenté et que je suis dirigé par la menace”, Wallace a déclaré à Sky News. Le Royaume-Uni dépense actuellement environ 2,3 % de son PIB pour la défense, et Wallace a déjà fait pression sur le Premier ministre Boris Johnson pour augmenter ce chiffre, affirmant que la Russie pose un problème. “menace directe et pressante pour l’Europe”.

Cependant, alors que l’armée britannique se tourne vers les drones et la guerre électronique, la politique gouvernementale prévoit actuellement une baisse du nombre de soldats de 82 000 à 72 500 d’ici 2025. Pendant ce temps, les dépenses de défense devraient tomber en dessous de 2 % du PIB en 2026, Wallace disant à Sky que cette chute verra la Grande-Bretagne « partir du premier [biggest defence spender] en Europe à la huitième place… et continuer à chuter.

Liz Truss et Rishi Sunak, en compétition pour succéder à Johnson en tant que Premier ministre et chef du Parti conservateur, ont promis d’endiguer ce déclin. Truss s’est engagé à augmenter les dépenses à 3% du PIB d’ici 2030, tandis que Sunak s’est montré plus prudent, affirmant que les dépenses militaires augmenteraient à 2,5% “heures supplémentaires.”

Wallace a suggéré qu’il soutiendrait le candidat qui sortirait le plus fort en défense. Lorsqu’on lui a demandé comment les 3 % promis par Truss affecteraient la taille de l’armée, il a répondu que certains équipements seraient probablement achetés plus rapidement, tandis que plus d’argent serait dépensé pour la guerre contre les drones et la défense antimissile.

“Les leçons de l’Ukraine sont… il vaut mieux avoir des unités d’infanterie blindées petites mais parfaitement formées… que d’avoir beaucoup et beaucoup de véhicules sans aucune de ces protections parce qu’ils sont simplement tués sur un champ de bataille moderne”, il a dit.

“Je pense que vous verriez une augmentation des effectifs de l’armée, mais pas nécessairement là où les gens pensent”, a-t-il ajouté, disant que les chiffres seraient augmentés là où “pertinent.”

La direction militaire décidera finalement de la manière d’allouer le budget, et Wallace a déclaré que l’expérience de l’Ukraine contre les forces russes sera étudiée par les hauts gradés pour déterminer les vulnérabilités de la Grande-Bretagne.

L’establishment britannique de la défense s’est concentré récemment sur la Russie, le nouveau commandant des forces armées du pays ayant déclaré explicitement le mois dernier que les troupes britanniques devaient se préparer “pour combattre à nouveau en Europe” et “vaincre la Russie au combat.” Pendant ce temps, le Royaume-Uni a déjà dépensé 2,3 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) en armes et en formation pour l’armée de Kiev depuis février, soit l’équivalent de 5 % du budget militaire britannique de 2021.