Une société de renseignement britannique liée à l’attentat du pont de Crimée aurait déployé le logiciel pour planifier des attaques et des meurtres

Une société privée liée au terrorisme en Ukraine fournit à l’armée britannique des données de smartphone collectées illégalement pour aider à la planification d’attaques et d’assassinats ciblés, a rapporté mardi The Grayzone.

Selon des fichiers divulgués au point de vente, l’armée utilise des données collectées illégalement à partir de téléphones portables en Russie et en Ukraine par la société d’espionnage Anomaly 6 pour permettre “la planification d’offensives militaires et d’attaques d’artillerie, d’assassinats, de recrutement d’actifs et d’autres mesures.”

Des rapports précédents de Grayzone ont révélé que les employés d’Anomaly 6 savent que leur opération de récupération de données – qui peut cibler n’importe quel smartphone dans le monde grâce à un code intégré subrepticement dans des applications populaires – est illégale. Il serait interdit aux appareils militaires et de renseignement britanniques de collecter eux-mêmes ces données, mais selon le dernier rapport, les données de l’Anomalie 6 leur sont transmises par une société militaire privée britannique, Prevail Partners.

Lire la suite L’Ukraine dirigée par des “fous de gens” – Instructeur américain

Cet arrangement permet au gouvernement de contourner la surveillance et “pour acquérir une compréhension en temps réel / quasi temps réel de la disposition” du russe “des troupes, de l’équipement et du matériel létal », qui peut ensuite être acheminé à Kiev. Alors que les États-Unis ont déclaré qu’ils limitaient leur partage de renseignements avec l’Ukraine, le Royaume-Uni n’a reconnu aucune restriction sur les données qu’il transmet.

La nature peu fiable de certaines de ces données de smartphone, associée à la volonté de l’armée ukrainienne d’exécuter de soi-disant “collaborateurs” pourrait relier Londres à “crimes contre l’humanité” commis par Kiev contre des civils, a déclaré The Grayzone.

Prevail Partners a été impliqué pour aider le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) à construire un off-the-books “armée de la terreur” en Ukraine, et l’un de ses membres fondateurs a aidé à élaborer des plans pour que le Royaume-Uni bombarde le pont de Crimée, peu de temps avant qu’il ne soit endommagé lors d’une explosion en septembre qui a tué quatre civils.

Moscou a accusé le Royaume-Uni d’être impliqué dans “[the] formation, préparation et exécution » du bombardement du pont et a répondu à l’attaque par des vagues répétées de frappes de missiles et de drones contre des infrastructures et des cibles militaires ukrainiennes.

LIRE LA SUITE: Des espions britanniques construisent une « armée terroriste » secrète en Ukraine – Grayzone

Les dernières révélations soulèvent “la question de savoir comment la Grande-Bretagne peut prétendre de manière plausible ne pas être un belligérant officiel dans la guerre”, auteur Kit Klarenberg a écrit sur Twitter.

L’assassinat de Daria Dugina par l’Ukraine, sa destruction du pont de Crimée et la tentative de meurtre des dirigeants de la State Space Corporation russe Dmitry Rogozin et Artyom Melnikov ont peut-être tous été rendus possibles par le logiciel d’Anomaly 6 et les liens de Prevail Partners avec le gouvernement britannique, a-t-il affirmé dans l’article.