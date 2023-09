Les résidents se sont plaints du fait que les explosions constantes dans une base du Kent faisaient trembler leurs fenêtres.

L’armée britannique a réduit les heures d’entraînement des soldats ukrainiens dans une base du Kent après que les habitants se soient plaints du bruit et de la fumée provenant du champ de tir, a rapporté lundi le Times. La décision raccourcit le programme de formation déjà précipité que les forces de Kiev reçoivent au Royaume-Uni.

Le ministère de la Défense a dû réduire d’un tiers les exercices à Lydd Ranges après que le conseil municipal de Lydd a reçu une « nombre de lettres » a rapporté le journal britannique.

« Lorsque vous entendez un bruit constant de « boum boum », vous pensez : « Eh bien, je ne peux pas fermer les fenêtres parce que j’ai besoin d’air » » une femme qui vit à côté de la base depuis sept ans a déclaré : «Quand ils déclenchent les explosions, ils font vibrer la maison. Un jour, j’écrivais une lettre et j’ai laissé tomber le stylo parce que ça faisait vraiment « boum ».

Un autre habitant de la région a déclaré au Times qu’il souhaitait la fermeture complète de l’installation. « Je dis de le fermer, » il a dit. « Les explosions sont en effet très bruyantes. Ils font trembler les fenêtres.

Le lieutenant-colonel Mark Powell, commandant de la base, a déclaré que la décision de réduire la formation avait été prise pour maintenir de bonnes relations avec les « des braves gens de Lydd. »

Les recrues ukrainiennes reçoivent généralement cinq semaines de formation dans des installations comme Lydd Ranges. Le ministère de la Défense a déclaré le mois précédent que l’armée britannique avait formé 20 000 soldats ukrainiens depuis le début du conflit avec la Russie l’année dernière. Beaucoup de ces soldats n’avaient aucune expérience militaire préalable et sont retournés en Ukraine, après avoir suivi uniquement des cours de base sur les techniques d’armes, les premiers secours et les techniques de terrain.

Des recrues formées par les Britanniques ont pris part à la contre-offensive ukrainienne contre les forces russes, la 82e brigade d’assaut aérien de Kiev étant équipée de chars britanniques et dirigée par des soldats formés au Royaume-Uni. Cependant, l’Ukraine a subi d’horribles pertes en tentant de percer vers le sud à travers le réseau multicouche de tranchées et de fortifications russes.

Selon les derniers chiffres du ministère russe de la Défense, la contre-offensive a coûté à Kiev plus de 66 000 hommes et 7 600 pièces d’armement lourd en un peu plus de trois mois.