LONDRES et COLOGNE, Allemagne – Le ministère britannique de la Défense a ouvert des discussions avec la France et l’Allemagne sur l’inscription en tant qu’observateur à leur programme de système de combat au sol de nouvelle génération, selon des responsables gouvernementaux et industriels au Royaume-Uni et en Allemagne.

Les détails sur l’accès exact des Britanniques au programme restent flous, car un éventuel pacte ne serait signé que plus tard cette année. «Le statut d’observateur est accordé au Royaume-Uni pour le programme franco-allemand du système principal de combat au sol», a déclaré un responsable du ministère de la Défense à Londres.

Une équipe industrielle impliquant Krauss-Maffei Wegmann, Nexter et Rheinmetall en sont aux premières étapes conceptuelles de la conception d’un véhicule pour remplacer le Leopard 2 en Allemagne et le Leclerc en France vers 2035.

Un porte-parole de KMW a déclaré à Defense News que la société était au courant des discussions en cours visant à faire de la Grande-Bretagne un observateur, mais il a renvoyé des questions supplémentaires au ministère allemand de la Défense.

Pour les Britanniques, le lien devrait contribuer à informer les futurs besoins en capacités développés par le Laboratoire des sciences et technologies de la défense du gouvernement et d’autres dans le cadre du programme Future Ground Combat System du ministère de la Défense.

Ce programme envisage une série d’options pour remplacer les capacités actuelles dans l’arène de combat rapproché montée à partir de 2040.

Le char franco-allemand n’est pas le seul programme envisagé par le ministère de la Défense britannique, qui continue de surveiller un certain nombre de programmes et de développeurs mondiaux, ont déclaré des responsables britanniques.

Le ministère allemand de la Défense a été discret sur les détails concernant l’implication du Royaume-Uni, bien qu’une porte-parole ait souligné l’orientation internationale du projet.

«Le projet MGCS a été créé avec une approche européenne à l’esprit, ouvert à la participation d’autres nations», a déclaré la porte-parole à Defence News. Un statut d’observateur précéderait un rôle plus formel de coopération avec les nouveaux pays candidats, a-t-elle ajouté.

«Faire participer de nouveaux membres à MCGS est conforme aux aspirations de l’Allemagne à pousser la consolidation dans l’industrie européenne de la défense», a écrit la porte-parole dans un e-mail.

L’intérêt britannique pour MGCS, en fonction de sa progression, a toutes les marques d’un scénario de test pour la poursuite de programmes conjoints à grande échelle dans une Europe post-Brexit. Les dirigeants militaires et gouvernementaux des deux parties ont promis de laisser la coopération en matière de défense indemne après la procédure de divorce laborieuse qui a mis fin à l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne. Pourtant, Londres est formellement une partie extérieure dans un régime de coopération en matière de défense conçu par Bruxelles.

La voie à suivre pour la Grande-Bretagne dans un contexte plus large de guerre au sol pourrait devenir plus claire si le gouvernement va de l’avant avec une stratégie industrielle dédiée aux équipements terrestres dans le cadre d’un examen de la stratégie industrielle de défense et de sécurité.

Une stratégie terrestre, qui va de pair avec des revues maritimes et aériennes déjà complètes, est à l’étude, mais une décision finale reste à prendre.

Le fait que la Grande-Bretagne surveille le projet de chars européens est un pas dans la bonne direction pour ceux qui croient que les mastodontes du champ de bataille ont encore un avenir dans l’armée britannique. Mais cela ne semblait pas le cas en août lorsque les médias nationaux britanniques ont rapporté que le ministère de la Défense envisageait de mettre au rebut les 227 chars Challenger 2 du service pour permettre de répondre à des besoins futurs plus urgents dans des domaines tels que le cyberespace, l’espace et les véhicules sans pilote.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a mis fin aux spéculations en septembre lorsqu’il a nié que la force Challenger 2 serait mise sous silence. Cependant, il n’a pas dit combien de chars les Britanniques mettraient à jour.

Les mises à niveau de létalité et de protection du Challenger, à condition qu’elles soient approuvées, seront dirigées par RBSL, la joint-venture britannique Rheinmetall-BAE Systems. Il comprend l’installation d’une nouvelle tourelle avec un canon à âme lisse de 120 mm remplaçant le canon rayé actuellement installé sur le véhicule.

Une décision sur l’approbation du programme est imminente, et l’analyse de rentabilisation du programme de prolongation de la vie a été remise à l’organisme d’approbation du ministère de la Défense à la fin de l’année dernière. L’idée est de faire durer les véhicules jusqu’en 2035 voire 2040.