L’armée britannique pourrait recruter des soldats autistes

Un bassin plus large de candidats potentiels aiderait à combler les lacunes en matière de compétences, a affirmé un député de haut rang

L’armée britannique pourrait revoir ses politiques de recrutement pour lui permettre d’accéder à un bassin plus large de personnes, y compris celles souffrant de certaines maladies neurologiques, a déclaré le député Andrew Murrison au Financial Times.

Murrison, qui est sous-secrétaire d’État parlementaire aux personnes de la défense, aux anciens combattants et aux familles militaires, a fait valoir que cela aiderait à fournir aux forces armées des professionnels qualifiés dans un contexte de pénurie chronique de personnel.

Dans une interview au FT publiée mercredi, Murrison a expliqué que «il y a des points de pincement où les choses sont assez sérieuses, » ajoutant que l’armée britannique devrait adopter une approche plus « flexible” approche d’embauche de nouveau personnel. Le député a déclaré qu’avec les forces armées mettant de plus en plus l’accent sur la cyberguerre, cela devrait commencer «jeter le filet plus largement » engager « neurodivers » personnes.

Selon Murrison, alors que le personnel atteint de dyslexie et de dyspraxie sert déjà dans l’armée britannique, la porte devrait désormais être ouverte aux candidats atteints d’autisme, d’Asperger et de TDAH. Ces personnes peuvent posséder des compétences et des attributs que d’autres n’ont pas, a fait valoir le législateur.

En savoir plus L’armée britannique envisage des titres « non sexistes »

Murrison a également suggéré de permettre au personnel plus âgé de continuer à servir plus longtemps, car il y a «aucune barrière philosophique quant à la raison pour laquelle nous ne pourrions pas envisager de repousser l’âge de la retraite.”

En juin, une analyse commandée par le gouvernement a révélé que l’armée britannique ne parvenait pas à attirer des recrues qualifiées sur le plan technologique.

Le commandant suprême adjoint de l’OTAN pour l’Europe, le général Tim Radford, a également averti le mois dernier que Londres pourrait cesser d’être une puissance majeure au sein du bloc dirigé par les États-Unis, car son armée est « trop petit.”

S’adressant au Daily Telegraph, le commandant a souligné que la technologie moderne sur laquelle la Grande-Bretagne parie ne peut pas remplacer complètement les forces armées traditionnelles.

Le mois dernier, une enquête auprès du personnel militaire britannique menée entre septembre 2022 et février 2023 indiquait que seulement 42 % des troupes étaient satisfaites de la durée de vie. Parmi les principaux griefs mis en évidence par le sondage figurent les mauvaises conditions de logement et les bas salaires.

Commentant la situation dans l’armée britannique, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a reconnu en janvier qu’il était «vidé et sous-financé.”