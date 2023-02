L’armée britannique pourrait manquer de munitions en un seul après-midi – ancien commandant – RT World News

Les forces armées britanniques ont été « creusées par des réductions de dépenses », a déclaré le général Richard Barrons

Le Royaume-Uni pourrait épuiser ses stocks de munitions en quelques heures s’il était entraîné dans des combats à grande échelle, a averti jeudi un ancien général britannique. Ce problème et d’autres rendent l’armée britannique inapte à être considérée comme un “haut niveau” Membre de l’OTAN, dit-il.

Le général à la retraite Richard Barrons, qui dirigeait auparavant le Commandement des forces interarmées du Royaume-Uni, a tiré la sonnette d’alarme dans un éditorial publié par The Sun dans lequel il a déclaré que la force combattante avait été « évidé par les réductions de dépenses.

Barrons a affirmé que les forces armées britanniques “sont plus petits et moins prêts à se battre qu’à tout moment de mémoire d’homme.” Il a également averti que l’armée britannique est sur le point de passer sous les 76 000 hommes. Cependant, même ces militaires ne reçoivent souvent pas une formation inadéquate, a noté Barrons.

Les chars, les véhicules blindés et les pièces d’artillerie britanniques datent pour la plupart du siècle précédent, tandis que “des années de réduction de la production de munitions signifient que, pour certains types d’armes clés, l’armée serait épuisée dans un après-midi chargé”, dit le général.















Barrons a ajouté que la Royal Navy et l’Air Force sont “en meilleure forme” et s’en vanter “équipement moderne exceptionnel,” mais a averti que sans personnel expérimenté, munitions et pièces de rechange, ils pourraient s’avérer être juste un “vitrine scintillante” sans grand chose à montrer sur le champ de bataille réel.

L’ancien commandant a déclaré que le Royaume-Uni devrait se concentrer sur l’Europe, arguant que le “l’inclinaison vers l’Asie peut attendre.” Il a exhorté Londres à investir dans des capacités modernes, notamment des drones, des missiles et des capacités de guerre cybernétique et électronique. La Grande-Bretagne devrait également doubler ses réserves à 60 000 soldats, a-t-il déclaré.

Concernant la Russie, Barrons a estimé que pour être en mesure de gérer un “attaque surprise,” l’armée britannique devra dépenser “3 milliards de livres sterling (3,67 milliards de dollars) cette année, et chaque année pendant les dix prochaines années.”

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a admis lundi à la Chambre des communes que l’armée avait été « évidé et sous-financé. Ses commentaires faisaient suite à un reportage de Sky News alléguant qu’un haut général américain avait dit à Wallace que les forces britanniques étaient “à peine le niveau deux” en termes de capacités de combat.