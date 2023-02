L’armée britannique “n’est plus en mesure de défendre le Royaume-Uni et ses alliés, avertit un général américain”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’armée britannique n’est plus considérée comme une force de combat de haut niveau, aurait déclaré un haut général américain au secrétaire à la Défense, Ben Wallace, au milieu de nouvelles inquiétudes concernant les dépenses militaires du Royaume-Uni.

Le député conservateur principal Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, a déclaré que l’armée était dans un “état désastreux” et a appelé le gouvernement de Rishi Sunak à annuler les coupes dans l’armée parce que nous sommes en “guerre en Europe”.

Cela fait suite à un avertissement de sources de la défense selon lequel les coupes budgétaires ont vu l’armée décliner aux yeux des dirigeants mondiaux. “Vous n’avez pas de niveau un – c’est à peine le niveau deux”, a déclaré le général américain à M. Wallace, selon Sky News.

Le budget de la défense devrait être augmenté de 3 milliards de livres sterling par an pour répondre aux préoccupations américaines, ont déclaré des sources au diffuseur – avec un avertissement selon lequel les forces armées étaient « incapables de protéger le Royaume-Uni et nos alliés pendant une décennie ».

Évoquant les remarques rapportées du général américain aux Communes, M. Ellwood a déclaré qu’elles concordaient avec les conclusions de sa propre commission selon lesquelles la guerre en Ukraine avait « révélé de graves lacunes dans la capacité de combat de l’armée britannique ».

Admettant les préoccupations budgétaires, le ministre de la Défense James Heappey a déclaré que M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt comprenaient tous deux que l’armée avait un “besoin urgent” de dépenses plus importantes.

M. Heappey a déclaré que «le sous-investissement en série dans l’armée au fil des décennies a conduit au point où l’armée a un besoin urgent de recapitalisation. La chancelière et le Premier ministre comprennent cela, et il y a un budget à venir. »

M. Wallace – qui a précédemment poussé le n ° 10 et le Trésor pour plus d’argent – ​​a répété son évaluation franche selon laquelle l’armée avait été «vidée et sous-financée» lorsqu’elle a été contestée par les travaillistes au sujet des coupes.

John Healey, le secrétaire à la Défense de l’ombre, a déclaré aux Communes : “Lorsque les travaillistes ont quitté le gouvernement en 2010, l’armée britannique comptait plus de 100 000 soldats à plein temps et nous dépensions 2,5 % du PIB pour la défense”.

Répondant, M. Wallace : « Je suis heureux de dire que nous avons creusé et sous-financé. Fera-t-il de même ? Ou va-t-il se cacher derrière la petite politique des partis ?

Après l’évaluation du général américain anonyme à M. Wallace, des sources de la défense ont appelé le gouvernement à assouplir davantage les règles restreignant la capacité du Royaume-Uni à acheter des armes et des munitions.

Des sources de la défense ont appelé M. Sunak à ne pas échouer dans son rôle de “Premier ministre en temps de guerre” en mettant en œuvre des plans visant à réduire davantage la taille de l’armée.

L’armée compte actuellement 76 000 hommes, mais se réduirait à 73 000 si les plans de réduction des effectifs se concrétisent. Entre autres préoccupations, la majorité des véhicules blindés ont été construits il y a 30 à 60 ans et ne doivent pas être renouvelés avant plusieurs années, tandis que 30 % des troupes en « état de préparation élevé » sont des réservistes.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace quitte une réunion du cabinet plus tôt ce mois-ci (AFP/Getty)

Cependant, certains responsables de la défense ont déclaré que le Royaume-Uni était sur la bonne voie pour développer ses capacités. “C’est maintenant dans un meilleur cycle avec beaucoup de nouveaux investissements au cours des 10 prochaines années”, a déclaré une source à Sky News. “Tant qu’ils ne gâchent pas l’approvisionnement, ils sont sur la bonne voie pour devenir une armée moderne.”

Le n ° 10 a également insisté sur le fait que le Royaume-Uni reste une puissance militaire d’élite. Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak croyait toujours que le Royaume-Uni était une force de combat “de premier plan”, son porte-parole a répondu: “Oui”, ajoutant que le Premier ministre pensait que le personnel militaire britannique avait “l’équipement et la capacité de faire face aux menaces auxquelles il est confronté”.

M. Sunak a été le premier dirigeant mondial à envoyer des chars en Ukraine, suivi par les États-Unis et l’Allemagne. S’exprimant lors d’un événement de questions-réponses dans le comté de Durham lundi, le Premier ministre a déclaré que la Grande-Bretagne devrait être “vraiment fière” des mesures qu’elle a prises pour résister à l’agression russe en Ukraine.

« Nous avons été le premier grand pays à [send tanks]. Cela a conduit d’autres pays, comme l’Amérique et l’Allemagne, à dire qu’ils feront la même chose », a-t-il déclaré.

M. Sunak a ajouté: “C’est vraiment important car cela fournira le soutien dont l’Ukraine a besoin pour, espérons-le, faire plus de progrès contre la Russie au début de cette année.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le Royaume-Uni “a le budget de défense le plus important d’Europe et nous avons fait le plus gros investissement dans l’industrie de la défense britannique depuis la guerre froide en 2020”.

Ils ont ajouté: “Nous veillons à ce que nos forces armées disposent de l’équipement et des capacités dont elles ont besoin pour faire face aux menaces de demain, notamment grâce à un plan d’équipement sur 10 ans de 242 milliards de livres sterling entièrement financé.”

Pendant ce temps, le Kremlin a déclaré que Boris Johnson avait dit “un mensonge” lorsque l’ancien Premier ministre a déclaré que le président russe Vladimir Poutine semblait le menacer d’une frappe de missile.

Le porte-parole du gouvernement russe, Dmitry Peskov, interrogé sur les commentaires de M. Johnson sur une nouvelle série en trois parties pour BBC Two, a déclaré que le récit de l’homme politique britannique était faux. “Ou, plus précisément, c’était un mensonge.”