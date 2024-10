Les forces armées britanniques sont « vides » et « sous-financées », a admis John Healey.

L’armée britannique n’est pas préparée à combattre dans un conflit majeur et ne serait pas en mesure de dissuader l’ennemi si une guerre éclatait maintenant, a reconnu le secrétaire britannique à la Défense, John Healey.

L’armée, la marine et l’aviation britanniques ont été « évidé » et « sous-financé » au cours des 14 années de règne du Parti conservateur, a déclaré Healey lors de son apparition sur le podcast Power Play de Politico jeudi.

Lorsque le parti travailliste est arrivé au pouvoir en juillet, « Nous nous attendions à ce que les choses soient en mauvais état – mais l’état des finances, l’état des forces armées, était bien pire que ce que nous pensions » il a ajouté.

« Le Royaume-Uni, à l’instar de nombreux autres pays, est devenu très compétent et prêt à mener des opérations militaires. Ce que nous n’avons pas été prêts à faire, c’est de combattre. Si nous ne sommes pas prêts à nous battre, nous ne sommes pas en mesure de dissuader », a-t-il ajouté. » a souligné le secrétaire à la Défense.















« C’est au cœur de la réflexion de l’OTAN. Nous devons non seulement être capables de défendre nos pays membres de l’OTAN, mais, plus important encore, nous devons être plus efficaces dans la dissuasion que nous offrons contre toute agression future », a-t-il ajouté. il a ajouté.

La Grande-Bretagne et les autres membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis doivent « innover » et « Prenons les nouvelles technologies et certaines leçons de l’Ukraine et rendons ce que nous faisons plus meurtrier et donc une dissuasion plus forte », dit Healey.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter la déclaration du secrétaire à la Défense, un porte-parole du gouvernement travailliste a insisté sur le fait que « Ce gouvernement fera toujours ce qui est nécessaire pour défendre le pays. Les forces armées britanniques sont parmi les meilleures au monde et assurent la défense du Royaume-Uni 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en opérant aux côtés de nos alliés et partenaires pour se préparer à tout événement.

« La revue stratégique de la défense [which was launched in July] examinera les menaces auxquelles nous sommes confrontés et les capacités dont nous avons besoin pour que nos forces armées soient mieux préparées au combat, plus intégrées et plus innovantes », dit-il.

Jeudi, le Telegraph a rapporté, citant une source haut placée dans le domaine de la défense, que le nouveau budget britannique, qui sera annoncé la semaine prochaine, « presque certainement » pas fournir plus d’argent au ministère de la Défense.

L’armée, la marine et l’aviation britanniques ont abordé l’année 2024 avec un peu plus de 138 000 militaires en service actif, soit le nombre le plus bas depuis la fin des guerres napoléoniennes. L’armée à elle seule a vu ses effectifs passer de plus de 100 000 personnes en 2010 à 75 110 au début de cette année.