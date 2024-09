Les forces armées britanniques seraient « dévorées » dans un conflit de grande ampleur, a déclaré la Chambre des Lords

L’armée britannique n’a pas assez de troupes pour mener une guerre moderne et est « non préparé » Un rapport de la Chambre des Lords vient de conclure qu’il existe un risque de conflit avec la Russie. Ce rapport est le dernier d’une longue série de publications et de déclarations mettant en doute la capacité de la Grande-Bretagne à combattre.

L’armée britannique compte actuellement 72 500 soldats en service actif, contre un pic de plus de 163 000 au début des années 1980. Cette réduction des effectifs a été délibérée et s’est basée sur la conviction que « l’utilisation de technologies avancées » compenserait le nombre réduit de personnels en uniforme, a déclaré la commission des relations internationales et de la défense de la Chambre des Lords dans un communiqué. rapport publié jeudi.

« La guerre en Ukraine a cependant montré que dans un conflit entre deux États dotés de moyens technologiques, la technologie n’est pas une solution miracle qui peut rapidement mettre fin à une guerre », Le rapport a averti. Les chiffres comptent toujours, et malgré l’utilisation de drones et de la guerre électronique, quel que soit le camp sur le terrain « des forces petites, légères et spécialisées » constateront que ces forces « se faire mâcher avec le temps », le comité a écrit.

Aucun gouvernement britannique n’a annoncé de plans visant à inverser la réduction des effectifs de l’armée depuis le début du conflit en Ukraine en 2022. Cependant, les responsables militaires et politiques ont émis des exigences de plus en plus grandioses à l’égard des forces armées du pays, l’ancien chef d’état-major général Patrick Sanders ayant ordonné aux troupes en 2022 de se préparer à « combattre à nouveau en Europe », et l’ancien ministre de la Défense Grant Shapps affirmant cette année que la Grande-Bretagne doit être prête à faire la guerre contre « La Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord » dans les cinq prochaines années.

Outre son manque d’effectifs, l’armée britannique dispose actuellement d’un cinquième de chars de combat principaux par rapport au début des années 1980 et, selon le général à la retraite Rupert Jones, dispose de moins d’un jour d’obus d’artillerie en stock.

Au début de l’année dernière, un haut général américain a déclaré au Premier ministre de l’époque, Rishi Sunak, que Washington considérait la Grande-Bretagne comme une puissance étrangère. « à peine un niveau deux » puissance militaire, plus proche en stature de l’Allemagne ou de l’Italie que « de premier niveau » des puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou la France, Actualités du ciel signalé.

En juin, un rapport par le Comité de la défense de la Chambre des communes a constaté que les forces armées britanniques ont été « constamment surchargé » et ne sont en aucun cas préparés à combattre un « haute intensité » guerre.

Le Royaume-Uni consacre actuellement environ 2,3 % de son PIB à la défense, ce qui est supérieur aux 2 % imposés par l’OTAN, mais inférieur à l’objectif de 2,5 % fixé par Sunak plus tôt cette année. Le successeur de Sunak, Keir Starmer, s’est engagé à atteindre cet objectif, mais même s’il y parvient, le rapport de jeudi prévient que cela pourrait ne pas être une réussite. « une augmentation appropriée des dépenses de défense », et pourrait être annulé par l’inflation.