L’armée britannique de gaspilleurs laborieux de la FMH détruit la productivité – mais voici pourquoi ils sont aussi moralement en faillite

« C’est vrai que le travail acharné n’a jamais tué personne », a déclaré feu le président américain Ronald Reagan, « mais je me dis, pourquoi prendre le risque? »

Il plaisantait.

Cependant, il semblerait que de nombreux Britanniques aient pris sa plaisanterie au sérieux.

Notre pays ne fonctionne pas de nombreuses manières alarmantes, ravagé par une pandémie mondiale, une guerre en Europe, la pire crise du coût de la vie de mémoire d’homme, un Brexit qui ne fonctionne pas comme promis et une série d’incompétences choquantes Gouvernements.

Mais l’un des plus gros problèmes est que nous avons littéralement cessé de travailler.

Les chiffres officiels du chômage au Royaume-Uni sont à un niveau quasi record d’un peu moins de 4 %.

Pourtant, étonnamment, un quart des personnes en âge de travailler – soit plus de 10 millions – n’ont actuellement pas d’emploi rémunéré.

Cela inclut les étudiants et les aidants, mais cela inclut également un grand nombre de personnes qui prétendent être malades et handicapées et qui vivent des aides du gouvernement, ou qui viennent de prendre une retraite anticipée.

Des pans importants de la main-d’œuvre ont tellement apprécié les confinements prétendument infernaux qu’ils ont décidé de ne pas retourner au travail du tout lorsque le coronavirus s’est retiré et a quitté leur emploi.

Beaucoup d’autres ont choisi de continuer à travailler à domicile lorsqu’ils sont retournés au travail, ce qui signifie qu’ils ne sont pas vraiment retournés au travail du tout.

Ce groupe comprend la moitié de la fonction publique – l’appareil gouvernemental lui-même – où, dans certains départements, 71% du personnel dirigent le pays depuis leurs cuisines, apparemment plus préoccupés par la capacité de leur réfrigérateur que par les bus ou les trains.

Pourtant, plutôt que de s’attaquer à ce malaise de travail ruineux, le patron du syndicat Dave Penman, qui représente bon nombre de ces fonctionnaires, s’est plutôt concentré sur le fait de dire au Premier ministre Rishi Sunak qu’il fallait interdire aux ministres de traiter les fonctionnaires de « flocons de neige paresseux, éveillés et inefficaces » même si certains d’entre eux sont manifestement des flocons de neige paresseux, éveillés et inefficaces.

Un stupéfiant 44% de TOUS les travailleurs britanniques passent encore au moins une partie de la semaine à la maison malgré notre économie terriblement sous-performante, et le leader travailliste Sir Keir Starmer veut consacrer dans la loi leur droit de le faire s’il arrive au n ° 10, et interdire patrons d’envoyer des e-mails et des SMS en dehors des heures de travail, sans doute de peur que les flocons de neige paresseux, réveillés et inefficaces ne soient offensés par cette distraction déclenchante de leur binge-watching Netflix.

Ajoutez le nombre énorme de personnes bénéficiant d’une forme ou d’une autre de prestations – estimées à plus de 5 millions, dont beaucoup jouent clairement le système de la vie facile – et la Grande-Bretagne est devenue une nation de patates de canapé honteusement malsaines et autorisées.

Même beaucoup de ceux qui sont allés au travail ont passé une grande partie de l’année écoulée en grève, ils sont donc restés à la maison aussi.

Pas étonnant qu’un récent sondage place le Royaume-Uni au premier rang mondial pour avoir des citoyens qui voudraient le plus quitter leur emploi et ne rien faire si l’argent n’était pas un problème.

Comment diable en est-il arrivé là ?

Nous avons toujours été un pays de greffeurs ambitieux et industrieux qui étaient fiers de changer de direction.

Mais dernièrement, une maladie hautement contagieuse s’est propagée sur nos marchés du travail.

Je l’appelle le virus wastrel workhy.

Peu importe la menace que représente l’intelligence artificielle pour les emplois, la menace la plus immédiate est l’état d’esprit des personnes qui ne veulent tout simplement pas d’un emploi, et encore moins un emploi qui pourrait un jour être remplacé par un robot.

Ce virus gaspilleur laborieux ne détruit pas seulement la productivité, c’est aussi un acte délibéré d’égoïsme moralement en faillite.

Comme Elon Musk, l’un des hommes les plus riches et les plus prospères du monde, et le plus travailleur (il travaille sept jours sur sept et a deux jours de congé par an), l’a déclaré dans une nouvelle interview pour CNBC : « Je pense que toute cette notion du travail à domicile, c’est un peu comme la fausse citation de Marie-Antoinette, « Laissez-les manger du gâteau ». Ce n’est pas seulement une question de productivité. Je pense que c’est moralement répréhensible… comme vraiment, vous allez travailler à domicile et vous allez faire venir tous ceux qui ont fabriqué votre voiture travailler à l’usine ? Vous allez faire en sorte que les gens qui préparent votre nourriture soient livrés – ils ne peuvent pas travailler à domicile ? Les gens qui viennent réparer votre maison ? Ils ne peuvent pas travailler à domicile, mais vous pouvez? Cela vous semble-t-il moralement juste ? C’est foutu. Les gens devraient descendre du putain de grand cheval moral avec les taureaux du travail à domicile *** », car ils demandent à tout le monde de ne pas travailler à domicile pendant qu’ils le font. C’est faux.’

Il a raison, et d’autres milliardaires autodidactes sont d’accord avec lui.

« Un grand pourcentage de personnes qui travaillent à domicile sont des connards paresseux qui ont appris à aimer la vie créée par la pandémie », a déclaré Alan Sugar. « Qu’en est-il des infirmières, des médecins, des nettoyeurs, du personnel des restaurants, des constructeurs et des décorateurs, des chauffeurs de taxi et de camion, ils ne peuvent pas travailler à domicile mais fournissent un service aux paresseux? »

Pour une fois, je suis d’accord avec le vieux seigneur grizzly.

Et pendant que nous y sommes, qu’en est-il de toutes ces petites entreprises qui dépendent des navetteurs mais qui ont vu leur nombre de clients chuter à mesure que le trafic piétonnier des bureaux s’est effondré ?

Ce sont des temps difficiles qui nécessitent une réponse ferme de la part du public basée sur la résilience, le stoïcisme et la greffe acharnée.

Mais malheureusement, beaucoup de mes compatriotes ont choisi de tirer un Arsenal et de jeter l’éponge.

Et comme je l’ai dit à propos de la reddition de mon équipe de football bien-aimée face à Manchester City dans la course au titre de Premier League, ce n’est pas seulement décevant, c’est pathétique.

Le patron du syndicat, Dave Penman, a déclaré au Premier ministre Rishi Sunak qu’il fallait interdire aux ministres de qualifier les responsables de « flocons de neige paresseux, réveillés et inefficaces ».