L’armée britannique Barmy Trolls en Inde en utilisant le tweet de Virat Kohli en 2012

Virat Kohli était en pleine forme lors de la Coupe du monde T20 2022 et a claqué son quatrième demi-siècle du tournoi de renom contre l’Angleterre lors de la demi-finale de jeudi. Cependant, les efforts de Kohli n’ont pas pu propulser Team India en finale. Ce qui a rendu la défaite encore plus amère pour l’Inde, c’est la raclée absolue à laquelle ils ont été confrontés aux mains des frappeurs d’ouverture anglais Jos Buttler et Alex Hales.

Se faire battre sur et en dehors du terrain, la Barmy Army d’Angleterre était parmi les nombreuses personnes qui ont rejoint le mouvement pour troller l’Inde après leur défaite écrasante de 10 guichets. La Barmy Army a sorti un vieux tweet d’un joueur de cricket de 34 ans qui disait: «Rentrer à la maison demain. Pas un bon sentiment.

La capture d’écran du tweet de Kohli a été téléchargée avec un emoji latéral. Le Barmy Army d’Angleterre est un club anglais de supporters de cricket.

Le message prenant des photos sur la sortie de Kohli et de l’Inde a attiré l’attention des internautes et des réactions hilarantes.

L’équipe indienne tente de se qualifier pour la finalehttps://t.co/9iAULzMHy3 — Junaid Awan (@alijunaid820) 10 novembre 2022

👀 tu ne me réponds pas https://t.co/34iPFlNoTM pic.twitter.com/Z5CeWLFDAZ – électron à paire isolée ⚛️⚛️ (@maheshWorks18) 11 novembre 2022

Barmy Army déclenche absolument le cricket indien sur Twitter. Dieu qu’ils sont un groupe sensible. https://t.co/JgTtwckbE1 — Northbank88 (@BobbyAFC79) 10 novembre 2022

Se rétablir rapidement … https://t.co/EdT3yxquF3 — Rana emraan khan (@Ranaemraan8) 10 novembre 2022

Pour les Indiens à la traîne et Virat Kohli https://t.co/BMfsf17Noq pic.twitter.com/1zo8pzP3Px — ∂єєρα ραη∂єу ll ( ILU-V18 ) 💔 (@D4kkvk) 10 novembre 2022

Pendant ce temps, Kohli se trouve être le meilleur buteur de la Coupe du monde T20 en cours avec 296 courses à son actif en seulement 6 matches. Le 50 de Kohli et le coup foudroyant de Hardik Pandya de 63 ont porté l’Inde à un total respectable de 168/6 en 20 overs lors du match d’hier.

Cependant, Jos Buttler et Alex Hales sont arrivés. Les frappeurs anglais sont sortis tous canons, fumant tous les quilleurs indiens qu’ils ont affrontés dans la nuit. Le manque de respect absolu manifesté par Buttler (80*) et Hales (86*) signifiait que l’Angleterre atteignait la cible avec tous ses 10 guichets intacts. En fait, l’Angleterre a fait irruption dans la finale de la Coupe du monde T20 2022 avec quatre overs à revendre. C’était ce genre de journée pour l’Inde et les fans de cricket.

Au milieu d’un autre chagrin et d’une sortie du tournoi de la Coupe du monde T20, les fans se sont précipités sur Twitter pour soutenir Kohli, car ils pensaient que le joueur de cricket indien méritait un trophée. « Sentez-vous pour Virat Kohli. Il donne tout dans cette Coupe du monde T20 et maintenant résultat perdu en demi-finale. Il a marqué 296 points avec une moyenne de 98+, 4 années cinquante, 2 récompenses MOM et un 82* magique. Ce gars mérite le Trophée mais encore une fois l’Inde a perdu en demi. Néanmoins Virat, tu as joué incroyable, (sic)” a écrit un utilisateur de Twitter en soutien à Kohli.

