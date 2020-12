LONDRES (AP) – Environ 1000 soldats britanniques passaient le jour de Noël à essayer d’éliminer un énorme arriéré de chauffeurs routiers coincés dans le sud-est de l’Angleterre après que la France ait brièvement fermé sa frontière avec le Royaume-Uni, puis exigé de tous des tests de coronavirus au milieu des craintes d’un nouveau, apparemment plus contagieuse, variante du virus.

Même si environ 4000 chauffeurs de camion internationaux passent encore une autre journée enfermés dans leur taxi, des progrès étaient évidents vendredi, le trafic autour du port de la Manche de Douvres se déplaçant de manière ordonnée vers les ferries supplémentaires qui ont été mis sur faites la courte traversée jusqu’à Calais dans le nord de la France. L’opérateur ferroviaire Eurotunnel était également de retour en action, proposant un retour en France.

Le personnel militaire dirigeait le trafic et participait à un programme de tests de masse pour les conducteurs, qui doivent être testés négatifs pour entrer en France. Des pompiers français ont également été recrutés pour aider les pilotes militaires de test pour le coronavirus. La Force de défense territoriale polonaise a également envoyé des renforts pour aider aux tests et à la distribution de nourriture.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a déclaré qu’il avait demandé à l’armée de prendre le contrôle des tests dans le cadre des efforts visant à ramener «les transporteurs étrangers chez eux avec leurs familles aussi rapidement que possible».

Des responsables du département des transports ont déclaré que tous les tests effectués jusqu’à présent, sauf trois, étaient négatifs. Les personnes dont le test est positif se voient offrir un logement. La plupart des tests sont menés sur un aérodrome désaffecté de l’aéroport de Manston, à 33 kilomètres de Douvres.

La France a fermé sa frontière pendant 48 heures avec le Royaume-Uni dimanche dernier après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’une variante du virus 70% plus transmissible était à l’origine de la propagation rapide des infections à Londres et dans les environs. En conséquence, la capitale et de nombreuses autres régions d’Angleterre ont vu les restrictions de verrouillage resserrées et les réunions de vacances en famille annulées.

De la nourriture et des boissons gratuites ont été envoyées aux chauffeurs de camion bloqués et plus de 250 toilettes portables ont été installées à Manston, avec 32 autres placées le long de l’autoroute M20 bloquée. La garde côtière britannique a déclaré que ses équipes de la région de Douvres avaient jusqu’à présent livré 3 000 repas chauds, 600 pizzas et 2 985 paniers-repas.

« La chose la plus rassurante est que la nourriture passe à Manston, et je dois dire un grand merci à tous ceux qui se sont portés volontaires pour aider les conducteurs à tenir le coup dans des conditions froides dans les jours précédant Noël », a déclaré Duncan Buchanan de la société britannique. Association des transports routiers.

L’humeur parmi les conducteurs bloqués semblait être plutôt optimiste, surtout par rapport à leur colère au début de la semaine face à la situation et au manque d’installations.

Le virus a été blâmé pour plus de 1,7 million de décès confirmés dans le monde, dont près de 70000 en Grande-Bretagne, le deuxième plus grand nombre de morts en Europe derrière l’Italie.

Samedi, la Grande-Bretagne étend des restrictions de verrouillage plus strictes à plus de zones alors que les autorités tentent d’endiguer la propagation de la nouvelle variante. Au cours des deux derniers jours, le Royaume-Uni a enregistré ses deux taux d’infection quotidiens les plus élevés, à un peu moins de 40 000. Cela alimente les craintes que le service national de santé bien-aimé du pays soit bientôt confronté à de graves problèmes de capacité dans ses hôpitaux et que des milliers de personnes supplémentaires mourront du virus.

Dans un message vidéo à la nation, Johnson a déclaré que ce Noël n’était «pas une question de cadeaux, de dinde ou de beurre de brandy» mais d’espoir, sous la forme de vaccins contre le coronavirus livrés et de nouveaux vaccins en cours de développement.

« Nous savons qu’il y aura des gens vivants à Noël prochain, des gens que nous aimons, vivants à Noël prochain précisément parce que nous avons fait le sacrifice et que nous n’avons pas célébré comme d’habitude ce Noël », a déclaré le Premier ministre.

Johnson a déclaré jeudi que plus de 800 000 personnes en Grande-Bretagne avaient reçu la première dose du vaccin développé par la société pharmaceutique américaine Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech. Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à approuver le vaccin et a commencé les vaccinations aux agents de santé et aux personnes de plus de 80 ans le 8 décembre.

