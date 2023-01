Le ministère de la Défense aurait ciblé des personnalités publiques qui remettaient en question les politiques de Londres en cas de pandémie

Le ministère britannique de la Défense surveille de près les comptes sur les réseaux sociaux des personnalités publiques critiques à l’égard des politiques du gouvernement sur le Covid-19 depuis le début de la pandémie, a déclaré samedi un lanceur d’alerte au journal Daily Mail. Cette affirmation contredit les démentis officiels répétés selon lesquels le gouvernement procède à une telle surveillance.

La 77e brigade secrète de l’armée a compilé des dossiers sur toute personne ayant une suite importante qui a remis en question les verrouillages, les mandats et les prédictions de malheur qui ont caractérisé la réponse de Londres à la nouvelle épidémie de coronavirus, selon la source, qui a travaillé pour l’unité pendant la pandémie.

Les tâches de l’unité comprenaient la lutte contre “désinformation” et «récits nuisibles… de prétendus experts», aidé par des données brutes extraites des médias sociaux par l’IA et les employés civils. Les récits indésirables ont été supprimés ou supprimés, tandis que les récits gouvernementaux ont été promus.

“J’ai eu l’impression que le gouvernement était plus intéressé à protéger le succès de sa politique qu’à se soucier de toute ingérence étrangère potentielle”, a déclaré le dénonciateur au Mail, suggérant que la concentration résolue de Londres sur la suppression des critiques aurait pu les amener à négliger une véritable ingérence étrangère sous la forme de campagnes pro-lockdown de la Chine.

Alors que les spécialistes de l’information de la 77e Brigade ne ciblent officiellement que les entités étrangères ayant “engagement non létal et leviers non militaires légitimes comme moyens d’adapter les comportements des adversaires”, le dénonciateur a expliqué qu’ils avaient triché pour surveiller les citoyens britanniques en affirmant que “à moins qu’un profil n’indique explicitement leur vrai nom et leur nationalité, ils pourraient être un agent étranger et étaient un jeu équitable.” Interdits de consulter à plusieurs reprises le compte d’un citoyen britannique nommé alors qu’ils étaient au rendez-vous, ils ont simplement attendu que leur quart de travail soit terminé pour espionner des personnes qu’ils ne pouvaient pas prétendre être étrangères.

Le groupe de défense des libertés civiles Big Brother Watch (BBW) a obtenu de nombreux documents étayant les affirmations du lanceur d’alerte et révélant que l’unité de lutte contre la désinformation du ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports et l’unité d’intervention rapide du Cabinet Office étaient également impliquées dans la surveillance de civils britanniques.

La directrice de BBW, Silkie Carlo, a appelé à la dissolution immédiate de l’unité de lutte contre la désinformation et à une enquête approfondie sur les documents qu’elle avait obtenus, décrivant le travail du gouvernement sur “Lutter contre la désinformation” comme dangereux pour la démocratie.

Une source anonyme au 10 Downing Street a déclaré au Mail que les unités de désinformation avaient mis fin à une grande partie de leur travail depuis la fin des fermetures.