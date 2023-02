L’armée britannique à court d’argent et de munitions – médias

La Grande-Bretagne « ne respecte pas » ses engagements envers l’OTAN, a déclaré une source à Sky News

Le Royaume-Uni n’a pas assez d’argent pour remplir ses engagements militaires après avoir creusé profondément dans ses stocks pour financer et équiper l’effort de guerre ukrainien, ont déclaré lundi à Sky News des sources anonymes de la défense.

L’autodéfense de la Grande-Bretagne est menacée parce que le gouvernement cède des ressources militaires essentielles à Kiev, notamment des chars et des canons d’artillerie, ont averti des sources, expliquant que «il ne sert à rien d’avoir un petit nombre de plates-formes haut de gamme et exquises lorsque vous n’avez pas de capacité autour d’elle.”

Le Premier ministre Rishi Sunak a récemment promis à l’Ukraine 14 chars de combat principaux Challenger 2 et 30 canons d’artillerie AS90 – le reste des stocks d’artillerie de l’armée britannique – laissant le front intérieur vulnérable, selon les sources.

Alors que Sunak a hérité d’un «rafraîchir” de la politique de défense formulée en 2021, donnant la priorité aux investissements dans les sous-marins de haute technologie et au développement d’un nouvel avion de chasse, les sources qui ont parlé à Sky ont fait valoir que ce plan ignore les besoins immédiats de l’armée – un manque de munitions, d’artillerie et de systèmes de défense antimissile .

Les sources ont déclaré qu’elles avaient déjà exhorté le Trésor à ajouter 3 milliards de livres sterling par an au budget de la défense et à assouplir les restrictions sur les achats d’armes, mais le chancelier Jeremy Hunt jouait “balle dure.”

En savoir plus L’armée britannique pourrait manquer de munitions en un seul après-midi – ancien commandant

“[The Treasury] reconnaître[s] les menaces. Ils reconnaissent que la défense subit la pression de l’inflation, de la dissuasion nucléaire, des stocks et de l’Ukraine. Mais malgré la reconnaissance des menaces et de la pression, ils disent qu’il n’y a plus d’argent“, a déclaré une source à Sky.

Pire encore, le gouvernement réduit en fait la taille de l’armée de 82 000 à 73 000 hommes. Londres ne sera donc que «de manière crédible» capable de fournir une brigade, comptant entre 5 000 et 10 000 soldats plus l’équipement de soutien, à une nouvelle force de l’OTAN qui attendrait normalement trois à six fois ce nombre d’une grande puissance comme le Royaume-Uni.

Le général à la retraite Richard Barrons a averti plus tôt ce mois-ci dans un éditorial que l’armée du pays avait été si “creusé par la réduction des dépenses« qu’il pourrait manquer de munitions »dans un après-midi chargé» et n’était nullement préparé à résister à un «attaque surprise.”

Les initiés de Sky au ministère de la Défense ont confirmé que l’armée “déjà à court de munitions en quelques jours s’il est appelé à se battre” et a averti que la mise en place d’un “division de combat moderne de quelque 25 000 à 30 000 hommes” prendrait “jusqu’à dix ans.”