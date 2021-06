L’armée birmane traduit en justice Aung San Suu Kyi

Les accusations portées contre Suu Kyi, cependant, ont été particulièrement punitives. Peu de temps après sa détention, elle a été accusée de possession et d’importation de talkies-walkies sans licence, mais l’armée a régulièrement porté des accusations plus graves, notamment de corruption et de violation de la loi sur les secrets de l’ère coloniale. Elle fait face à un total de sept accusations et peines allant jusqu’à 15 ans, ce qui signifie qu’elle pourrait passer le reste de sa vie en détention. Le président civil du Myanmar, Win Myint, qui a travaillé aux côtés de Suu Kyi dans la direction du gouvernement avant le coup d’État, a également été détenu pour des accusations similaires.