L’armée birmane a pris le contrôle lors d’un coup d’État lundi, arrêtant la chef civile du pays Aung San Suu Kyi et ses principaux adjoints lors de raids tôt le matin. La télévision gérée par l’armée a déclaré que l’état d’urgence dans ce pays d’Asie du Sud-Est avait été déclaré pour un an.

Pourquoi maintenant?

Le coup d’État fait suite à une élection contestée en novembre que le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remporté par un glissement de terrain. Le principal parti d’opposition, le Parti de la solidarité et du développement de l’Union, soutenu par l’armée, a affirmé que le vote avait été entaché de fraude. La commission électorale du Myanmar a rejeté ces allégations, mais les tensions entre les deux parties montaient depuis des semaines. L’armée a déménagé quelques heures avant que le parlement du Myanmar ne siège pour la première fois depuis la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie aux élections générales du 8 novembre. Le vote n’était que la deuxième élection démocratique au Myanmar, également connue sous le nom de Birmanie, depuis la fin du régime militaire en 2011.

Quelle est la situation sur le terrain?

Le pouvoir a été transféré au général Min Aung Hlaing, commandant des forces armées du Myanmar. Thomas Kean, rédacteur en chef de Frontier Myanmar, un magazine d’information et d’affaires basé à Yangon, la plus grande ville du pays et ancienne capitale, a déclaré que le pays s’était réveillé avec des pannes de communication généralisées et que les gens ne savaient pas s’ils devaient aller travailler. Des soldats patrouillaient dans les rues. Les banques ont interrompu tous les services. L’armée a confirmé que Suu Kyi avait été détenue pour des irrégularités de vote présumées lors des élections de novembre. Des ministres, des législateurs et des écrivains et militants éminents ont également été portés disparus par leurs amis et leur famille. Le président du Myanmar, U Win Myint – qui a un rôle essentiellement cérémoniel – a également été arrêté.

Quelle a été la réaction?

La Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden avait été informé de la situation. Dans un communiqué, le secrétaire d’État Antony Blinken a exprimé « sa profonde inquiétude et son inquiétude » face au coup d’État et a appelé les autorités à libérer les dirigeants du gouvernement et de la société civile. «Les États-Unis soutiennent le peuple birman dans ses aspirations à la démocratie, à la liberté, à la paix et au développement», a déclaré Blinken. Il a appelé les militaires à « annuler ces actions immédiatement ». Le groupe de défense des droits de l’homme a déclaré que le coup d’État était un coup dur pour la transition du Myanmar du régime militaire à la démocratie, qui a commencé il y a environ dix ans.

Qui est Aung San Suu Kyi?

Suu Kyi a passé près de 15 ans en résidence surveillée par les dirigeants militaires du Myanmar jusqu’à sa libération en 2010. Elle a été largement saluée comme la héroïne de la démocratie. En 1991, elle a reçu le prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente pour les droits de l’homme. En 2015, Suu Kyi a mené le parti de la Ligue nationale pour la démocratie à la victoire lors de la première élection ouvertement contestée du Myanmar en 25 ans. Cependant, la réputation internationale de Suu Kyi a été gravement ternie ces dernières années en raison de sa ferme défense du traitement que le Myanmar fait de sa population Rohingya, un groupe minoritaire musulman. Les groupes de défense des droits affirment que l’armée du Myanmar a commis un génocide contre les Rohingyas. Le Myanmar nie les allégations et prétend depuis longtemps avoir pris pour cible des terroristes. Suu Kyi reste populaire au Myanmar avec la majorité bouddhiste du pays. Elle est souvent décrite comme la dirigeante «de facto» du Myanmar parce que la constitution du pays lui interdit de devenir présidente parce qu’elle a des enfants qui sont des ressortissants étrangers.