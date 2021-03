NATIONS UNIES (AP) – L’envoyé spécial des Nations Unies pour le Myanmar a déclaré que les généraux qui ont pris le pouvoir dans la nation d’Asie du Sud-Est ont indiqué qu’ils ne craignaient pas de nouvelles sanctions, bien qu’ils soient «très surpris» que leurs plans pour restaurer le régime militaire sans grande opposition ne fonctionne pas.

Christine Schraner Burgener a déclaré mercredi aux correspondants de l’ONU qu’après le coup d’État militaire du 1er février qui a évincé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi du pouvoir, elle a averti l’armée du Myanmar que les nations du monde et le Conseil de sécurité de l’ONU «pourraient prendre d’énormes mesures fortes».

« Et la réponse a été: » Nous sommes habitués aux sanctions et nous avons survécu à ces sanctions dans le passé « , a déclaré l’envoyé de l’ONU.

Lorsqu’elle a également averti l’armée que le Myanmar deviendrait isolé, Schraner Burgener a déclaré: «La réponse a été:« Nous devons apprendre à marcher avec seulement quelques amis ».

Le coup d’État a renversé des années de lent progrès vers la démocratie au Myanmar, qui pendant cinq décennies avait langui sous un régime militaire strict qui a conduit à l’isolement international et à des sanctions. Alors que les généraux relâchaient leur emprise, culminant avec l’arrivée au pouvoir de Suu Kyi après les élections de 2015, la communauté internationale a réagi en levant la plupart des sanctions et en investissant dans le pays.

Schraner Burgener a noté que l’opposition au coup d’État était dirigée par des jeunes qui ont vécu dans la liberté pendant 10 ans, notant qu’ils «sont bien organisés et très déterminés, ils ne veulent pas retourner dans la dictature et l’isolement». Elle parlait par lien vidéo depuis Berne, en Suisse, sur ce qu’elle a appelé «le jour le plus sanglant depuis le coup d’État».

Schraner Burgener a exhorté une communauté internationale unie «à prendre les bonnes mesures», soulignant que les sanctions du Conseil de sécurité qui doivent être appliquées par chaque pays seraient «plus puissantes» que les sanctions de chaque pays.

Le conseil a programmé des consultations fermées vendredi sur les appels à annuler le coup d’État – y compris par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres – et l’escalade de la répression militaire, qui, selon Schraner Burgener, a tué 38 personnes rien que mercredi.

Schraner Burgener a déclaré qu’elle recevait environ 2000 messages par jour de la part de Birmans, dont beaucoup cherchaient désespérément à voir une réponse internationale. Elle a déclaré qu’elle parlait également tous les jours avec des représentants du Parlement déchu et s’était entretenue à plusieurs reprises avec le commandant en chef adjoint des forces armées, Soe Win, le 15 février dernier.

Schraner Burgener a déclaré que le commandant adjoint avait expliqué lors de son premier appel téléphonique le 4 février que le nouveau Conseil d’administration de l’État – le nom de la nouvelle junte au pouvoir – est chargé de mettre en œuvre une feuille de route militaire en cinq étapes.

Cette feuille de route, que la junte a également publiée dans les médias d’État du Myanmar, comprend la reconstitution de la commission électorale, qui a rejeté les allégations de fraude de l’armée lors des élections de novembre où le parti de Suu Kyi a remporté 82% des voix. Elle a dit que cela avait déjà été fait.

Il vise un accord national de cessez-le-feu avec les 21 groupes armés ethniques du Myanmar, ce qui, selon Schraner Burgener, sera difficile car 10 ont déjà pris fermement position contre le coup d’État.

Il vise également à éradiquer le COVID-19 et à reprendre l’activité commerciale. Sa dernière tâche consiste à organiser de nouvelles élections dans un an.

Schraner Burgener a déclaré qu’à son avis, la «tactique» de l’armée était d’enquêter sur les membres et les dirigeants du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi, de prouver qu’ils avaient commis des crimes comme la fraude électorale, la trahison ou le travail avec des étrangers, et de les mettre en prison.

« Et puis la NLD sera interdite et ensuite ils auront de nouvelles élections là où ils veulent gagner, et alors ils pourront continuer à rester au pouvoir », a-t-elle dit.

« L’armée m’avait dit le plan – menacer les gens, procéder à des arrestations et ensuite la majorité des gens rentreraient chez eux parce qu’ils avaient peur », a déclaré Schraner Burgener. Ensuite, les militaires «reprennent le contrôle», et les gens s’habitueront à la situation «et reprendront leurs activités habituelles.

Elle a dit que l’armée était surprise par l’opposition, qui était dirigée par des jeunes.

«Je pense que l’armée est très surprise que cela ne fonctionne pas parce que dans le passé, en 1988, 2007 et 2008, cela a fonctionné», a-t-elle déclaré, notant les années de répression militaire violente contre les soulèvements contre son régime.

Elle a un bureau dans la capitale, Naypyitaw, et demande à revenir depuis le coup d’État à condition qu’elle puisse parler aux chefs militaires et voir des représentants des parlementaires évincés et Suu Kyi et le président déchu Win Myint, qui font partie des quelque 1200 personnes. dit-elle sont détenus.

«J’espère vraiment me rendre au Myanmar le plus rapidement possible», a-t-elle déclaré. «Je n’ai pas la solution sur la plaque d’argent, mais j’ai quelques idées dont j’aimerais discuter.»

Schraner Burgener n’a pas divulgué les idées.

Elle a dit que l’armée lui avait dit que le moment n’était pas encore venu pour une visite. Elle a demandé si elle pouvait lui rendre visite si elle levait ses conditions et a dit qu’on lui avait dit que cela ne ferait aucune différence.

Au cours de ses trois années en tant qu’envoyée spéciale de l’ONU, Schraner Burgener a déclaré qu’elle avait toujours averti le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale qu’un coup d’État pouvait se produire parce qu’elle connaissait la structure du gouvernement – que l’armée avait le pouvoir.

En vertu de la constitution du Myanmar, rédigée sous le régime militaire, l’armée a maintenu le contrôle de nombreux ministères clés de la défense et de la sécurité et s’est également vu garantir suffisamment de sièges au Parlement pour annuler toute modification de la charte.

«J’ai toujours senti qu’elle était sur la corde raide face à l’armée», a déclaré Schraner Burgener à propos de Suu Kyi.

Schraner Burgener a déclaré qu’elle pensait que le chef militaire, le général principal Min Aung Hlaing, qui a organisé le coup d’État, avait «vraiment peur» que Suu Kyi aurait plus de succès avec les réformes après sa «victoire écrasante aux élections».