L’armée birmane défie l’exécution de militants pro-démocratie

La junte militaire du Myanmar a adopté un ton de défi mardi après avoir exécuté quatre militants pro-démocratie quelques jours plus tôt, affirmant qu’elle n’hésiterait pas à répéter les actions, tandis que les États-Unis ont appelé la Chine à exercer davantage de pression politique sur son voisin. Ces exécutions ont été les premières condamnations à mort prononcées au Myanmar depuis 1988, provoquant une onde de choc dans tout le pays et suscitant une condamnation internationale généralisée. Parmi eux figuraient deux dirigeants éminents du mouvement de résistance civile, que l’armée au pouvoir a accusés de terrorisme et condamnés à mort l’année dernière lors de procès à huis clos.

“Nous n’avions rien de personnel avec eux”, a déclaré mardi le porte-parole de la junte militaire Zaw Min Tun lors d’une conférence de presse dans la capitale Naypyidaw. “Nous avons procédé avec les lois pour maintenir la stabilité du pays conformément à l’état de droit.”

Prenant une note de défi, il a déclaré que les quatre avaient été condamnés légalement par les tribunaux, ajoutant : “Je répéterai que leurs actes devraient être condamnés à mort encore et encore”.

La junte birmane exécute quatre militants pro-démocratie

Kyaw Min Yu, 51 ans, également connu sous le nom de Ko Jimmy, s’est fait connaître lors des soulèvements étudiants en 1988 et a passé des années en prison pour son activisme. Phyo Zeya Thaw, 41 ans, était un artiste hip-hop devenu député et largement admiré par la jeunesse birmane. Deux autres hommes, Hla Myo Aung et Aung Thura Zaw, ont également été exécutés, ont rapporté les médias officiels – tous ont probablement été tués par pendaison.

Les États-Unis ont condamné les tueries dans le pays, également connu sous le nom de Birmanie.

“De tels actes de violence et de répression répréhensibles ne peuvent être tolérés”, tweeté Secrétaire d’État Antony Blinken. “Nous restons attachés au peuple birman et à ses efforts pour restaurer le chemin de la Birmanie vers la démocratie.”

Le département d’État est allé plus loin, affirmant qu’il ne pouvait y avoir “aucune affaire comme d’habitude” avec la junte militaire qui a pris le pouvoir l’année dernière lors d’un coup d’État, après les “actes odieux”.

Le porte-parole Ned Price a qualifié les exécutions de « gifle pour les millions de Birmans qui souhaitent voir leur pays retrouver le chemin de la démocratie », et a exhorté les pays à interdire la vente d’équipements militaires au pays et à « s’abstenir de prêter au régime n’importe quel degré de crédibilité internationale.

Price a également spécifiquement appelé Pékin.

“On peut dire qu’aucun pays n’a le potentiel d’influencer la trajectoire des prochaines étapes de la Birmanie plus que la RPC”, a-t-il déclaré, faisant référence à la République populaire de Chine. « Le fait est que le régime n’a pas fait face au niveau de pression économique et dans certains cas diplomatique que nous aimerions voir. Nous appelons les pays du monde entier à faire davantage. Nous ferons plus aussi.

Il a ajouté que Blinken et son homologue, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, avaient discuté du Myanmar lors de leur rencontre en Indonésie au début du mois.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.) a également critiqué le « régime illégitime » de la junte et a qualifié les exécutions de « sombre pas en arrière » pour le pays, qui compte quelque 55 millions d’habitants.

“Il est clairement temps pour les voisins de la Birmanie d’assumer un fardeau plus lourd”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Ce sont les voisins de la Birmanie qui ont le plus d’influence économique sur la junte, et ce sont les voisins de la Birmanie qui ont le plus en jeu.”

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lundi aux journalistes que la Chine “adhère au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays”. Il a ajouté que toutes les parties au Myanmar “devraient gérer correctement leurs différends et leurs désaccords dans le cadre de la constitution et des lois en gardant un œil sur les intérêts à long terme du pays”.

Des manifestations ont eu lieu mardi devant les ambassades du Myanmar à Bangkok et à Tokyo. Les groupes de défense des droits de l’homme, les Nations Unies et les gouvernements étrangers ont également rapidement condamné les exécutions.

En Asie, la Malaisie les a qualifiées de crime contre l’humanité, le ministre des Affaires étrangères Saifuddin Abdullah ayant déclaré mardi aux journalistes que la junte “se moquait” d’un plan de paix régional.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Myanmar est membre, a également dénoncé les exécutions comme “hautement répréhensibles”. Il a déclaré que les meurtres avaient été un revers pour tout dialogue entre la junte et l’opposition. Le Premier ministre cambodgien Hun Sen, qui préside l’ASEAN, avait précédemment exhorté les chefs militaires du Myanmar à ne pas appliquer les condamnations à mort.

Les dirigeants de l’Union européenne, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Japon et du Royaume-Uni, entre autres, ont également publié lundi une déclaration commune condamnant les exécutions et le « mépris des droits de l’homme et de l’État de droit » par le régime.

Au Myanmar, le parti de la Ligue nationale pour la démocratie d’Aung San Suu Kyi a déclaré dans un communiqué que les quatre hommes avaient été tués de “sang-froid” et a accusé la junte d’avoir commis “des atrocités contre le peuple du Myanmar”.

L’armée du Myanmar a pris le pouvoir pour la première fois en 1962, mais a progressivement relâché son emprise en 2010, permettant des élections démocratiques et un afflux d’entreprises internationales. La Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix, est arrivée au pouvoir en 2015, mais son règne a été de courte durée. L’armée a violemment repris le contrôle en février 2021. Depuis lors, plus de 100 personnes ont été condamnées à mort et des milliers emprisonnées, dont Suu Kyi, selon des groupes de défense des droits.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré lundi dans un communiqué que les exécutions “marquent une nouvelle détérioration de l’environnement déjà désastreux des droits de l’homme au Myanmar”.