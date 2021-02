L’armée birmane congédie l’envoyé de l’ONU qui s’est prononcé contre son coup d’État

La télévision d’État a annoncé son licenciement, affirmant qu’il avait «trahi le pays et parlé au nom d’une organisation non officielle qui ne représente pas le pays et qui avait abusé du pouvoir et des responsabilités d’un ambassadeur».

«Nous avons besoin de l’action la plus ferme possible de la part de la communauté internationale pour mettre immédiatement fin au coup d’État militaire, pour cesser d’oppresser les innocents, pour rendre le pouvoir de l’État au peuple et pour restaurer la démocratie», a-t-il déclaré.

Dans son discours devant l’ONU, il a défié les nouveaux dirigeants militaires et a exhorté l’organisme mondial «à utiliser tous les moyens nécessaires pour prendre des mesures contre l’armée du Myanmar» et à ramener la démocratie.

Mme Retno a également rencontré des membres évincés du Parlement du Myanmar du parti de Mme Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, qui avaient fui en Thaïlande et qui tentaient de former un gouvernement et d’acquérir une légitimité internationale. Mme Retno a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à s’abstenir de toute violence.

Mais samedi, des manifestations ont de nouveau eu lieu à travers le Myanmar, y compris dans la ville de Monywa, dans le nord-ouest du pays, où des centaines de personnes ont été arrêtées, ont indiqué des témoins. La police a ouvert le feu sur la foule et en a blessé deux, selon un médecin bénévole.

À Yangon, la plus grande ville du pays, des milliers de personnes se sont rassemblées lors de manifestations dans divers endroits. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades fumigènes pour disperser les foules et pourchassé les manifestants dans les rues, matraquant et arrêtant ceux qu’ils pouvaient attraper. Certains policiers semblaient cibler des journalistes et des personnes qui filmaient des vidéos avec leur téléphone ou diffusaient en direct les événements.