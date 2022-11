L’armée birmane commue les peines de prison des responsables électoraux

BANGKOK (AP) – Le gouvernement installé par l’armée du Myanmar a annoncé mercredi qu’il avait libéré l’ancien président et un autre membre de la commission électorale du pays qui avaient été emprisonnés pour fraude présumée lors des élections générales de 2020.

Le bureau d’information de l’armée a déclaré dans un communiqué que l’ancien président de la Commission électorale de l’Union, Hla Thein, et son collègue, Myint Naing, avaient été libérés le 25 octobre pour faire preuve de clémence et leur apprendre comment l’État fait preuve de gentillesse et de bonne volonté.

Tous deux ont été condamnés à trois ans de prison en juillet pour fraude électorale et détenus à la prison de Yamethin, dans la région centrale de Mandalay. L’armée a poursuivi des centaines de personnes associées à l’ancien gouvernement et parti au pouvoir depuis qu’il a pris le pouvoir l’année dernière. Les critiques disent que les poursuites sont politiquement motivées.

La télévision publique MRTV a également annoncé la libération des deux responsables électoraux et la commutation de leur peine.

Le Myanmar a été ravagé par de violents troubles depuis que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi et pris le pouvoir en février de l’année dernière, dénonçant une fraude électorale massive lors des élections de 2020. Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remporté l’élection dans un glissement de terrain et les observateurs électoraux indépendants n’ont trouvé aucune irrégularité majeure.

La précédente commission électorale du Myanmar a également rejeté les allégations de fraude électorale de l’armée et ses membres ont été limogés et arrêtés par l’armée après sa prise de pouvoir.

Une nouvelle commission électorale nommée par l’armée a accusé les accusés, y compris son propre ancien président, d’être “impliqués dans les processus électoraux, la fraude électorale et les actions anarchiques”, et a déposé l’accusation de fraude électorale en novembre de l’année dernière.

Le communiqué militaire indique que les deux anciens responsables électoraux ont demandé au gouvernement de commuer leurs peines en raison de leur âge – tous deux ont plus de soixante-dix ans – et parce qu’ils ont plaidé coupable.

L’annonce des libérations intervient juste avant le sommet annuel de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge, où l’un des principaux points à l’ordre du jour sera la crise du Myanmar, qui a menacé l’unité du groupe.

Le Myanmar est membre du groupement régional, mais ses dirigeants militaires n’ont pas coopéré aux efforts de l’ASEAN pour apaiser les tensions et mettre fin à la violence dans le pays. Le gouvernement a proposé peu d’actions de conciliation pour apaiser les critiques dans la région ou parmi les nations occidentales, qui l’ont sanctionné pour sa prise de contrôle et ses violations des droits de l’homme.

La prise du pouvoir par l’armée a provoqué des manifestations pacifiques dans tout le pays que les forces de sécurité ont réprimées par la violence. Plus de 2 400 civils ont été tués par les forces de sécurité, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation de surveillance des droits. Les offensives de l’armée contre les forces pro-démocratie dans les campagnes ont conduit à ce que les experts de l’ONU ont appelé une guerre civile.

Les médias d’État ont rapporté après une réunion du Conseil national de défense et de sécurité au pouvoir fin juillet que 2 417 responsables ont été poursuivis pour ne pas avoir supervisé les processus électoraux et que des actions étaient en cours pour poursuivre les électeurs qui auraient voté plus d’une fois.

The Associated Press