L’armée birmane aurait tiré sur des manifestants anti-coup d’État au lendemain de la mort de 18 personnes un «  dimanche sanglant  »

Des manifestants au Myanmar ont été abattus par les forces de l’ordre lundi, ont rapporté les médias locaux, moins d’un jour après que 18 manifestants ont été tués lors de la journée la plus sanglante du pays depuis la prise du pouvoir le 1er février.

Dans la ville du sud de Yangon, la plus grande du Myanmar, la police et l’armée ont tiré à balles réelles sur les manifestants et utilisé des gaz lacrymogènes lundi, selon la chaîne de télévision birmane RFA. Les responsables de la sécurité auraient également déployé des bombes sonores, un dispositif de contrôle des foules qui émet des ondes sonores à haute fréquence, ce qui peut provoquer la surdité.

Au milieu des violences, qui auraient eu lieu jusque vers midi, la police a enlevé les barricades érigées par les manifestants, tout en déployant des gaz lacrymogènes et en tirant sur la foule sur Insein Road, une artère centrale de la ville.

Dans plusieurs vidéos non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux, les militaires ont semblé s’en prendre à des matraques et ont tiré sur les manifestants, tandis qu’une forte détonation pouvait être entendue.

Aucune victime ni arrestation n’a été signalée à la suite des affrontements de lundi.

La violence de lundi survient alors que la dirigeante démocratiquement élue du Myanmar, Aung San Suu Kyi, a été vue pour la première fois depuis qu’elle et d’autres responsables ont été arrêtés par l’armée le 1er février. utiliser des talkies-walkies non autorisés et enfreindre les règles relatives aux coronavirus.

Le nombre total de personnes tuées depuis le récent coup d’État est passé à au moins 23 après les violences de dimanche. En réponse aux meurtres, les États-Unis, qui ont déjà sanctionné des responsables militaires du Myanmar, ont promis lundi une nouvelle action en raison de ce que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré être un «Escalade de la répression en cours.»

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a également condamné le meurtre de manifestants pacifiques et les nouvelles accusations de Suu Kyi.

