L’armée birmane accusée d’avoir bombardé un camp de personnes déplacées, tuant une trentaine de personnes

BANGKOK — L’armée birmane a été accusée d’avoir lancé une frappe aérienne contre un camp de personnes déplacées dans l’État de Kachin, dans le nord du pays, qui a tué environ 30 personnes, dont une douzaine d’enfants, ont déclaré mardi des militants et activistes de Kachin et les médias locaux.

Le colonel Naw Bu, porte-parole de l’Armée pour l’indépendance Kachin, a déclaré que 29 personnes, dont 11 enfants de moins de 16 ans, avaient été tuées et 57 autres blessées dans les attaques aériennes et d’artillerie menées lundi soir. Les victimes sont survenues dans le camp de personnes déplacées de Mung Lai Hkyet, dans la partie nord de Laiza, une ville où est basé le quartier général du rebelle KIA.

Un porte-parole de Kachin Human Rights Watch a donné des chiffres légèrement différents, affirmant que 19 adultes et 13 enfants ont été tués dans l’attaque, survenue peu avant minuit.

Laiza se trouve à environ 200 miles au nord-est de Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar.

Le gouvernement d’unité nationale du Myanmar, principal groupe d’opposition national qui se considère comme l’organe administratif légitime du pays, a déclaré qu’un jardin d’enfants, une école, une église et de nombreuses maisons civiles avaient été détruites dans le camp.

« Cette attaque délibérée et ciblée du conseil militaire terroriste contre des civils fuyant le conflit constitue un crime flagrant contre l’humanité et un crime de guerre », a-t-il déclaré.

Le gouvernement militaire du Myanmar « a profité du moment où la communauté internationale s’est concentrée sur les récents développements du conflit Israël-Hamas pour commettre un autre crime contre l’humanité et un autre crime de guerre », ajoute-t-il.

Naw Bu a déclaré qu’il n’était pas clair comment l’attaque avait été menée, car les gens n’avaient pas entendu un avion de chasse lors d’un bombardement. L’absence d’un tel bruit, familier dans de nombreuses régions du pays, pourrait indiquer que le camp a été touché par des missiles air-sol tirés à distance ou par un drone armé.

Il a déclaré que l’armée avait utilisé l’artillerie pour bombarder une zone comprenant le camp et les villages voisins où vivent environ 400 personnes.

Dans une déclaration téléphonique à la télévision d’État MRTV, le porte-parole du gouvernement militaire, le général Zaw Min Tun, a nié toute responsabilité dans l’attaque, mais a déclaré que l’armée était capable d’attaquer les quartiers généraux de tous les groupes insurgés du Myanmar.

Zaw Min Tun a déclaré que la zone où les explosions ont eu lieu pourrait avoir été utilisée pour stocker des bombes pour des drones et des avions sans pilote pour les forces combattantes Kachin.

Il a été impossible de confirmer de manière indépendante les détails de l’incident, bien que les médias favorables aux Kachin aient publié des vidéos montrant ce qu’ils disent être les conséquences de l’attaque, avec des images de cadavres et de structures en bois aplaties.

Myanmar Witness, une organisation non gouvernementale qui collecte et analyse les preuves liées aux incidents liés aux droits de l’homme, a déclaré avoir confirmé que le camp avait été endommagé, mais qu’elle enquêtait toujours sur la cause.

Le Myanmar est en proie à des troubles depuis que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021, déclenchant une large opposition populaire. Après que des manifestations pacifiques ont été réprimées par une force meurtrière, de nombreux opposants au régime militaire ont pris les armes et de grandes parties du pays sont désormais plongées dans un conflit.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement militaire a intensifié le recours aux frappes aériennes pour lutter contre deux ennemis : les Forces de défense populaires armées pro-démocratie, formées après la prise de pouvoir en 2021, et les groupes de guérilla des minorités ethniques tels que les Kachin qui se battent pour le pouvoir. une plus grande autonomie pendant des décennies.

L’armée affirme qu’elle cible uniquement les forces et les installations de la guérilla armée, mais de nombreuses preuves indiquent que des églises et des écoles ont également été touchées et que de nombreux civils ont été tués ou blessés. L’artillerie est fréquemment utilisée.

Les Kachin sont l’un des groupes ethniques rebelles les plus puissants et sont capables de fabriquer certains de leurs propres armements. Ils ont également une alliance lâche avec les milices armées des forces pro-démocratie qui ont été formées pour lutter contre le régime militaire.

En octobre de l’année dernière, l’armée a mené des frappes aériennes contre une célébration de l’anniversaire de la fondation de l’Organisation pour l’indépendance Kachin, la branche politique de l’Armée pour l’indépendance Kachin, près d’un village de la commune de Hpakant, une zone montagneuse isolée à environ 160 kilomètres au nord-ouest. de Laïza. L’attaque a tué jusqu’à 80 personnes, dont des officiers et des soldats Kachin, ainsi que des chanteurs et musiciens, des entrepreneurs miniers de jade et d’autres civils.

« Nous tuer en masse de cette manière est un acte criminel », a déclaré mardi le porte-parole de KIA, Naw Bu. « La communauté internationale doit savoir et agir. »