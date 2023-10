L’armée birmane accusée d’avoir bombardé un camp de personnes déplacées dans un État du nord, tuant environ 30 personnes

BANGKOK (AP) — L’armée birmane a été accusée d’avoir lancé lundi soir une frappe aérienne contre un camp de personnes déplacées dans l’État de Kachin, dans le nord du pays, qui a tué plus de 30 personnes, dont 13 enfants, ont déclaré un groupe de défense des droits de l’homme et des médias locaux.

L’attaque contre le camp de personnes déplacées de Mung Lai Hkyet, dans la partie nord de Laiza, une ville où est basé le quartier général de l’Armée rebelle de l’indépendance Kachin, a également blessé environ 60 personnes, a déclaré mardi un porte-parole de Kachin Human Rights Watch à l’Associated Press.

Laiza se trouve à environ 324 kilomètres (200 miles) au nord-est de Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar.

Le porte-parole, qui a demandé à être identifié uniquement comme Jacob pour des raisons de sécurité, a déclaré que 19 adultes et 13 enfants du camp avaient été tués par les frappes aériennes, survenues vers 23 heures.

« Nous condamnons fermement ce meurtre inhumain. Cette action suscite du ressentiment parmi le peuple Kachin », a-t-il déclaré.

Kachin News Group, un site d’information local en ligne, a rapporté que plus de 30 personnes déplacées avaient été tuées par les bombes larguées par des avions de chasse.

Cependant, une certaine incertitude régnait quant à la manière dont l’attaque avait été menée, car elle s’est produite soudainement et tard dans la nuit. D’autres médias non vérifiés ont indiqué que l’attaque aurait pu être menée avec des drones ou même de l’artillerie.

Il a été impossible de confirmer de manière indépendante les détails de l’incident, bien que les médias favorables aux Kachin aient publié des vidéos montrant ce qu’ils disent être les conséquences de l’attaque, avec des images de cadavres et de structures en bois aplaties.

Le Myanmar est en proie à des troubles depuis que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021, déclenchant une large opposition populaire. Après que des manifestations pacifiques ont été réprimées par une force meurtrière, de nombreux opposants au régime militaire ont pris les armes et de grandes parties du pays sont désormais plongées dans un conflit.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement militaire a intensifié le recours aux frappes aériennes pour lutter contre deux ennemis : les Forces de défense populaires armées pro-démocratie, formées après la prise de pouvoir en 2021, et les groupes ethniques minoritaires tels que les Kachin qui se battent pour une plus grande liberté. autonomie depuis des décennies.

L’armée affirme qu’elle cible uniquement les forces et les installations de la guérilla armée, mais des églises et des écoles ont également été touchées et de nombreux civils ont été tués ou blessés. L’artillerie est également fréquemment employée.

Les Kachin sont l’un des groupes ethniques rebelles les plus puissants et sont capables de fabriquer certains de leurs propres armements. Ils ont également une alliance lâche avec les milices armées des forces pro-démocratie qui ont été formées pour lutter contre le régime militaire.

En octobre de l’année dernière, l’armée a mené des frappes aériennes contre une célébration de l’anniversaire de la fondation de l’Organisation pour l’indépendance Kachin, la branche politique de l’Armée pour l’indépendance Kachin, près d’un village de la commune de Hpakant, une zone montagneuse isolée à 167 kilomètres (103 milles) au nord-ouest de Laiza. L’attaque a tué jusqu’à 80 personnes, dont des officiers et des soldats Kachin, ainsi que des chanteurs et musiciens, des entrepreneurs miniers de jade et d’autres civils.

L’attaque de lundi soir, non encore reconnue par le gouvernement militaire, a eu lieu quelques jours seulement avant qu’un événement soit prévu dans la capitale, Naypyitaw, pour marquer le huitième anniversaire de la signature d’un accord de cessez-le-feu entre le précédent gouvernement soutenu par l’armée. et huit armées ethniques rebelles.

Les plus grandes armées rebelles ethniques, notamment les Kachin et les Wa, ont refusé de signer l’accord de cessez-le-feu.

Grant Peck, Associated Press