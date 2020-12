WEST POINT, NY: Jakobi Buchanan a marqué sur une course d’un mètre avec 73 secondes à jouer, et l’armée s’est ralliée samedi à Air Force 10-7 pour remporter le trophée du commandant en chef pour la neuvième fois.

Avec le temps qui passe au quatrième quart, l’armée a conduit 80 verges à l’Air Force 1 et Buchanan a livré. L’interception d’Arik Smith sur une passe déviée l’a scellée pour les Black Knights.

Quinn Maretzki a lancé un panier de 24 verges au début du deuxième quart pour Armys d’autres points.

Les Falcons ont battu l’armée 17-13 à domicile l’an dernier, arrêtant les Black Knights au quatrième rang sur la ligne de but pour s’échapper.

Haaziq Daniels a trouvé Kyle Patterson pour un touché de 10 verges dans les dernières secondes du troisième quart pour donner à l’Air Force une avance de 7-3.

Les Falcons (3-3) ont commencé la saison avec une victoire dominante 40-7 contre la Marine et étaient prêts à capturer leur 21e CIC record. Mais après avoir pris du retard, Armys Jabari Moore a arrêté la tentative des Falcons de le sceller avec une interception à la ligne des buts pour préparer le disque gagnant pour les Black Knights, qui en ont remporté neuf de suite à domicile.

L’armée (9-2) venait de remporter une victoire émotionnelle et acharnée de 15-0 sur sa rivale Navy il y a une semaine lors du premier match entre les écoles à West Point en 77 ans. La défense a maintenu les médiums à seulement quatre premiers essais et 117 verges au total.

Stimulés par la défense de l’armée grouillante, les Falcons sont allés dans les airs à la fin du troisième et ont finalement percé derrière Daniels. Il a frappé Patterson pour 16 verges et 39 verges, et Brandon Lewis pour 11 verges, pour réussir un entraînement de 10 jeux et 87 verges qu’il a terminé avec une passe de touché de 10 verges au milieu à Patterson avec 15 secondes à faire au troisième. .

L’Air Force semblait prête à le sceller à mi-chemin du quatrième après que Daniels ait effectué une passe de 22 verges à Ben Peterson lors d’un troisième et 18, mais les Falcons sont devenus avides deux jeux plus tard et Moore les a fait payer avec sa prise de jonglerie interception.

L’Air Force s’est classée deuxième dans le pays avec une moyenne de 336 verges au sol, mais a été dépassée par 290-154. Brad Roberts a couru 83 verges en 11 courses et Daniels qui a été intercepté trois fois a couru 61 verges en 10 courses.

Le botteur de l’Armée de l’air Tevye Schuettpelz-Rohl, qui était 5 sur 7 cette saison, a raté deux fois en première mi-temps à l’intérieur des 40, et tout comme la semaine dernière, l’armée est entrée dans les vestiaires avec une avance de 3-0 à la mi-temps.

L’armée a réalisé 73 verges en 10 jeux qui ont pris un peu plus de 10 minutes de retard et a dû se contenter du panier de 24 verges de Maretzki au début du deuxième quart.

L’armée a perdu le quart partant Tyhier Tyler au milieu du deuxième quart lorsque le secondeur de l’Air Force Brandon Gooding a livré un casque à casque sans pénalité. Tyler s’était précipité 16 fois pour 62 verges. Il a été relevé par Christian Anderson, le partant lorsque la saison a commencé, et il a terminé avec 85 verges au sol en 18 courses, une verge de plus que Buchanan en 21 courses.

LE TAKEAWAY

Air Force: Les Falcons ont eu beaucoup de temps pour se préparer à leurs rivaux de l’académie de service. Ils ont commencé la saison avec la victoire dominante sur la marine et avaient plus d’un mois pour se préparer à l’armée. Ils ont été tenus à 109 verges au sol dans la première demie et 47 d’entre eux sont venus sur deux porte un 30 verges par Roberts et un gain de 17 verges par Daniels alors que l’armée dominait le temps de possession, tenant le ballon pendant 19 minutes et convertissant sept de 10 troisième downs.

Armée: à travers COVID-19[feminine, les Black Knights ont rebondi après une année 2019 médiocre malgré le départ de quatre quarts jusqu’à ce que Tyler émerge à la fin de la saison. Bien que le calendrier ait dû être remanié presque entièrement, il a fini par inclure trois équipes de subdivision de championnat. L’entraîneur Jeff Monken a fait un travail magistral et les plans du nouveau coordinateur défensif Nate Woody ont conduit à une solide performance. L’armée est entrée dans le match au deuxième rang national (272,1 verges par match).

SUIVANT

Air Force: Sa saison régulière est terminée, mais les responsables de l’école n’ont pas dit si l’équipe jouerait dans un match de bowling, si elle était proposée.

Army: Joue samedi prochain dans l’Independence Bowl.

___

