L’armée australienne publie discrètement un plan de réforme pour remédier aux défaillances «graves et systémiques» révélées par le rapport sur les crimes de guerre en Afghanistan

En novembre dernier, l’enquête de Brereton a trouvé suffisamment de preuves crédibles pour affirmer que 25 soldats australiens ont été impliqués dans le meurtre de 39 civils et prisonniers afghans. Recommandant une enquête pénale, il a mis en garde contre une « culture guerrière » au sein des forces spéciales du pays, et de « la clique de sous-officiers qui l’a propagée. »

En réponse à ce rapport, le ministère de la Défense a discrètement publié le « Plan de réforme de l’enquête sur l’Afghanistan » sur le site Web de l’inspecteur général des Forces de défense australiennes (IGADF) le 30 juillet, sans aucune déclaration publique d’accompagnement.

Dans une préface conjointe au rapport, le chef des forces de défense australiennes, le général Angus Campbell et le secrétaire à la Défense Greg Moriarty ont déclaré que le département acceptait la responsabilité de la « défaillances dans les systèmes, la culture et la responsabilité ».

« Une inconduite aussi grave que celle identifiée et alléguée par l’enquête sur l’Afghanistan ne peut se produire que s’il y a eu des défaillances organisationnelles et culturelles graves et systémiques », ils ont dit.

Le plan de réforme comporte quatre « lots de travail » à déployer d’ici la fin de 2025. Ceux-ci devraient répondre aux recommandations de l’enquête de Brereton, enquêter sur les incidents passés et actuels et prévenir la récurrence, et identifier les possibilités de mesures pénales, disciplinaires et administratives.

Afin de « construire la meilleure organisation possible pour l’avenir », « transformationnel » les réformes seront mises en œuvre à travers cinq « ruisseaux » pour identifier « causes profondes des échecs et des actes répréhensibles » et développer « systèmes, culture et responsabilité » pour empêcher l’avenir « écarts par rapport aux normes requises ».

En particulier, il prétend que le ministère aura assumé 90 % de ses responsabilités en matière de « allégations spécifiques d’actes répréhensibles contre des individus » d’ici la fin de l’année.

En plus de renvoyer les cas pour une enquête pénale plus approfondie et des mesures disciplinaires, le département décidera s’il faut retirer les médailles et les honneurs des soldats qui ont commis des actes répréhensibles graves et indemniser les victimes afghanes d’ici la fin de 2021.

En avril, le ministre de la Défense Peter Dutton avait annulé de manière controversée une décision du général Campbell de dépouiller un « citation d’unité méritoire » de plus de 3 000 membres du Groupe de travail sur les opérations spéciales entre 2007 et 2013.

La révocation du prix avait été une recommandation clé de l’enquête Brereton. Le général Campbell et Moriarty auraient mis en garde Dutton contre le fait de laisser les soldats conserver leur citation, car cela menacerait le « réputation internationale et nationale » des Forces de défense australiennes et s’ajoutent aux préjudices causés aux victimes afghanes.

L’enquête de quatre ans sur l’Afghanistan, menée par le juge-major général Paul Brereton, a dressé la liste de 23 incidents présumés au cours desquels un ou plusieurs civils afghans et non-combattants ont été « tué illégalement » par des soldats des forces spéciales ou sous leur direction entre 2005 et 2016. L’enquête a également noté deux autres incidents présumés comme correspondant au projet de loi pour le crime de guerre de « traitement cruel ».

Aucun des meurtres n’a eu lieu dans « le feu de la bataille », tandis que certains soldats juniors ont été initiés à leurs rôles de combat en tirant sur un prisonnier pour enregistrer leur « premier meurtre » – une pratique connue sous le nom de « saignement ».

On a également découvert que des soldats avaient délibérément dissimulé bon nombre des exécutions, plantant souvent « jeter » armes sur les victimes afin de « détourner l’examen » de leurs officiers supérieurs.

L’enquête sur les crimes de guerre a absous de hauts responsables militaires de la responsabilité des meurtres, concluant « aucune preuve » que des hauts fonctionnaires avaient connaissance des homicides illégaux et en rejetaient entièrement la responsabilité sur les commandants de patrouille de niveau inférieur.

