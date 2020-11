L’armée australienne démissionne de 13 soldats après une enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan

Vendredi, l’armée australienne a décidé de renvoyer 13 soldats à la suite d’un rapport accablant de conduite en Afghanistan qui, selon les procureurs, pourrait avoir constitué des crimes de guerre.

Le chef de l’armée, Rick Burr, a déclaré que le personnel avait reçu des «avis de mesures administratives», ce qui mettrait fin à son service dans deux semaines à moins qu’il ne fasse appel avec succès.

Une enquête de plusieurs années la semaine dernière a rapporté que les forces spéciales d’élite australiennes avaient “tué illégalement” 39 civils et prisonniers en Afghanistan, y compris par exécution sommaire dans le cadre de rituels d’initiation.

Il a recommandé que 19 personnes soient référées à la police fédérale australienne, que des indemnités soient versées aux familles des victimes et que l’armée mette en œuvre une série de réformes.

Burr a déclaré que la procédure régulière devait maintenant être respectée alors que l’armée cherche à traduire en justice les responsables d’actes répréhensibles.

“Nous sommes tous déterminés à tirer les leçons de l’enquête et à en sortir une armée plus forte, plus capable et efficace”, a-t-il déclaré.

“Chaque question et circonstance individuelle sera examinée au cas par cas.”

Après les attentats du 11 septembre 2001, plus de 26 000 soldats australiens en uniforme ont été envoyés en Afghanistan pour combattre aux côtés des forces américaines et alliées contre les talibans, Al-Qaïda et d’autres groupes islamistes.

Les troupes de combat australiennes ont officiellement quitté le pays fin 2013, mais depuis lors, une série de récits souvent brutaux ont émergé sur la conduite des unités d’élite des forces spéciales.