L’armée australienne déménage des soldats après des meurtres en Afghanistan

MELBOURNE, Australie – Une semaine après la publication d’un rapport accablant qui a révélé que les forces spéciales australiennes avaient tué illégalement des civils afghans sans défense et mené une campagne pour dissimuler le massacre, l’armée a entamé des procédures pour licencier 13 soldats servant dans la force.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le chef de l’armée australienne, le lieutenant-général Rick Burr, a déclaré que les soldats avaient «reçu des avis d’action administrative en rapport avec l’enquête sur l’Afghanistan».

«L’action administrative comprend la réception d’un avis proposant de mettre fin au service de l’individu», a-t-il ajouté. «L’avis donne à l’individu la possibilité de répondre dans un délai minimum de 14 jours.» Personne n’avait encore été officiellement licencié, a-t-il déclaré.

L’enquête de quatre ans menée par l’inspecteur général du ministère de la Défense a révélé une «culture guerrière» extrême au sein des forces spéciales d’élite. Il a trouvé des preuves crédibles que plus de deux douzaines de soldats actuels ou anciens avaient été impliqués en tant qu’acteurs principaux ou accessoires dans le meurtre de 39 adolescents, prisonniers, agriculteurs et autres civils afghans entre 2005 et 2016.