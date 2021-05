L’armée australienne de souris de 1000 km de large transforme CANNIBAL alors que la peste apocalyptique prend tout ce qui est en vue

L’immense armée de souris de l’AUSTRALIE est devenue cannibale alors que la peste apocalyptique des rongeurs brûle les maisons et grignote tout ce qui est en vue.

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont déclenché d’horribles infestations s’étendant sur 1000 km de Brisbane à Melbourne.

L’explosion de souris a causé d’immenses dégâts sur la côte est du pays, décimant les cultures et se frayant un chemin à travers les unités de stockage de nourriture.

Ils ont envahi les maisons, les écoles et les hôpitaux alors qu’ils prospéraient après de fortes pluies et des périodes de chaleur et de sécheresse qui ont conduit à une récolte exceptionnelle en Australie.

Et le vice-président de la New South Wales Farmers ‘Association a déclaré que les rongeurs désespérés avaient maintenant commencé à se manger lorsqu’ils manquaient de nourriture.

« Quand ils sont à court de nourriture, quand ils sont à court de graines à manger, ils commencent à se cannibaliser, ils commencent à se manger », a déclaré Martin. Actualités ITV.

«Ce sont des animaux assez dégoûtants et bien sûr, ils ont envahi beaucoup de nos maisons, nos hangars, nos véhicules, nos tracteurs, nous avons fait brûler des machines.

«Nous avons fait brûler une maison juste au nord de nous la nuit dernière, apparemment à cause de souris.

«Regardez, même dans cette maison ici, ils ont mangé le tuyau à l’arrière du lave-vaisselle, alors quand le lave-vaisselle a fonctionné, il a inondé la cuisine.

Martin a ajouté: «Ils ont fermé lundi 44 de nos tours de télécommunications dans la moitié sud de la Nouvelle-Galles du Sud.

«Ils ont fermé aujourd’hui l’un de nos principaux serveurs gouvernementaux dans l’un des départements afin de ne pas pouvoir répondre.

« Les souris sont dans tout. Si je sors de la porte maintenant et que je reste immobile, elles sortiront de mon pantalon et de mon pantalon, elles courent partout. »

Les experts ont averti que « sans un effort d’appât concerté dans les prochaines semaines, cela pourrait facilement se transformer en un événement de peste de deux ans ».

Les agriculteurs ont partagé des images et des vidéos virales montrant des souris sortant des mangeoires à céréales et des usines de stockage.

« Le programme d’aide du gouvernement de l’État est irréalisable, dysfonctionnel et dans des semaines, ce qui n’aide pas les agriculteurs qui ont besoin de soutien en ce moment à faire baisser le nombre de souris et à briser cet horrible cycle implacable », a déclaré Martin.

Cela vient après qu’un propriétaire d’hôtel a été laissé se battre pour sa vie après avoir attrapé une maladie mortelle due à l’infestation de souris.

Trevor Hardie, 70 ans, a attrapé la leptospirose – une infection bactérienne qui se trouve dans l’urine des rongeurs – qui aurait pu le tuer en quelques jours.

«Je ne pouvais pas marcher, je transpirais toute la nuit, mes reins et mon foie l’ont emballé… c’était le plus malade que j’aie jamais ressenti de ma vie, je ne le souhaiterais à personne,» il a déclaré le Daily Telegraph d’Australie.

Après avoir contracté la maladie à la fin avril, il a souffert d’une fuite cardiaque, d’une insuffisance hépatique et d’une insuffisance rénale aiguë.

Hardie avertit les gens de s’assurer que les maisons et les magasins sont propres pour éviter d’être également infectés.

« Tout ce qu’il faut, c’est avoir (des souris) se précipitant dans un hangar, un silo à grains ou une maison, ils font pipi partout et vous le touchez d’une manière ou d’une autre … cela m’a fait tomber des pieds pendant des semaines », a-t-il déclaré.

Ailleurs, une maison familiale a entièrement brûlé après que des rongeurs déchaînés aient grignoté des câbles.

Rebekah Ward, une maman de trois enfants, a déclaré que l’infestation par le barattage de l’estomac avait fait «des souris sautant du toit» pour fuir les flammes.

Elle a rappelé comment sa famille avait été attaquée à plusieurs reprises par la faim – et la population croissante – de souris, ce qui était impossible à éradiquer.

Ward a dit que c’était un « cauchemar » car les rongeurs à fourrure « rampaient sur les enfants la nuit ».

« Ils sont à notre place, ils sont sur nos bancs, ils sont partout », a-t-elle déclaré.

«Ils mangent la nourriture. Nous avons dû mettre la nourriture dans une boîte à outils. Ils passent par le salon. Ils vont vous mordre dans le dos. C’est un cauchemar.

L’immense armée de souris marche maintenant sur Sydney au milieu de rapports choquants faisant état de personnes mordues dans leur lit.

Un site Web MouseAlert financé par le gouvernement montre que les observations ont doublé depuis mars – avec une augmentation des cas à Sydney et dans les environs.

Channel 10 News Sydney a affirmé que les souris pourraient désormais « marcher vers » la plus grande ville d’Australie pour « envahir » d’ici le mois d’août.