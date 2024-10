L’armée américaine vise à choisir un fournisseur de véhicules de combat robotisés au printemps prochain

L’armée prévoit de choisir au printemps prochain un gagnant parmi quatre fournisseurs en compétition pour construire la plate-forme de base de son véhicule de combat robotique, ou RCV, selon le major-général Glenn Dean, responsable du programme pour les systèmes de combat au sol.

Il y a un an, l’armée a sélectionné McQ, Textron Systems, General Dynamics Land Systems et Oshkosh Defence pour concevoir et construire des prototypes du système.

L’armée a alors décidé d’ajuster sa poursuite de trois véhicules de combat robotisés de tailles différentes, en optant plutôt pour une taille unique capable de suivre le rythme des véhicules de combat avec équipage, avait déclaré Dean à l’époque. Ensuite, l’armée équiperait la plate-forme avec différentes charges utiles de mission pour remplir des rôles spécifiques sur le champ de bataille.

Chaque fournisseur a livré deux prototypes en août, et tous les prototypes se trouvent désormais à Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland, a déclaré Dean.

« Nous sommes sur le point de réduire la sélection de ces quatre fournisseurs à un seul d’ici mars environ, ce qui nous donnera la plate-forme de base », a déclaré Dean.

Le fournisseur choisi livrera huit prototypes pour la phase suivante. « Ensuite, une fois que nous aurons cela, ce fournisseur réalisera un autre prototype. … Nous avons hiérarchisé les exigences afin qu’ils ajoutent de nouvelles exigences lorsqu’ils entreront dans les deuxièmes prototypes.

Bien que Dean ait déclaré qu’il préférait garder autant de fournisseurs dans un effort de développement aussi longtemps que possible, le financement est toujours un facteur à prendre en compte. «C’est une question d’argent. Il y a un profil dans lequel nous devons rester. Malheureusement, le profil que nous avons réellement ne nous a presque permis d’en retenir qu’un seul. Nous en avons examiné au moins deux, mais c’était toujours en dehors de ce que nous pouvions nous permettre.

L’armée a également choisi le véhicule blindé polyvalent, ou AMPV, comme véhicule de contrôle désigné pour les robots, choisi parce que le véhicule de contrôle doit suivre la première unité désignée pour recevoir les robots, qui sera un peloton dans un véhicule blindé. Brigade Combat Team, selon le colonel Kevin Bradley, responsable de la modernisation des véhicules de combat de nouvelle génération au sein de l’Army Futures Command.

Le service a examiné un certain nombre de concepts pour un véhicule de contrôle, depuis les véhicules de combat d’infanterie Bradley jusqu’aux véhicules de combat Stryker, en passant par un véhicule basé sur un camion, mais « la communauté des utilisateurs s’est arrêtée sur ce qu’elle voulait », a déclaré Dean.

Une unité qui a travaillé sur la façon d’opérer et de combattre avec les RCV au Centre national d’entraînement, par exemple, a déclaré que l’utilisation d’un véhicule de contrôle différent de tout autre véhicule dans la formation devenait « très facile à cibler » et que la force adverse dans Selon Bradley, un récent événement de formation s’attaquerait facilement au véhicule de contrôle pour prendre les robots.

La première mise en service du RCV est attendue au cours de l’exercice 2028, ce qui signifie que le véhicule de contrôle devra passer sous contrat au cours de l’exercice 25 car l’AMPV a un délai de production de deux ans. Ensuite, de l’exercice 27 à l’exercice 28, le travail d’intégration pour en faire un véhicule de contrôle aura lieu, a détaillé Dean.

Alors que le prototypage de la plate-forme de base RCV et les efforts de contrôle du véhicule avancent sans problème, le travail de l’armée pour développer un logiciel d’autonomie tout-terrain s’avère plus difficile.

En juin, l’armée a mené une évaluation du logiciel d’autonomie tout-terrain. « La bonne nouvelle, c’est que nous progressons dans ce domaine. La mauvaise nouvelle est que l’industrie est loin de ce que les gens pensent en termes d’autonomie tout-terrain. Il y a encore beaucoup de développement à faire », a déclaré Dean.

L’armée prévoit d’organiser une autre évaluation en décembre, qui deviendra une routine, afin de poursuivre le développement du logiciel.

Trois sociétés travaillent directement avec l’équipe interfonctionnelle des véhicules de combat de nouvelle génération de Bradley et PEO GCS sur la capacité d’autonomie : Forterra, Kodiak Robotics et Overland AI.

Jusqu’à présent, les évaluations du comportement autonome n’ont même pas été véritablement hors route, a déclaré Dean. « Nous parlons de sentiers et de conditions routières non améliorées. Construire un algorithme d’autonomie capable d’identifier toute la gamme de choses qu’il pourrait rencontrer est un défi car vous disposez d’un ensemble de données assez volumineux.

L’évaluation en juin a eu lieu à Fort Cavazos, au Texas, et dans un cas, le robot devait traverser un ruisseau au pied d’une colline et devait parcourir une série de lacets pour descendre. « Il ne pouvait pas traverser les lacets », a déclaré Dean.

« Nous travaillons toujours sur le problème des obstacles négatifs. Vous voyez un creux devant vous. Cela peut être une flaque d’eau, je peux la traverser en voiture, ou cela peut être une falaise, et les capteurs ont parfois du mal à évaluer ce qui est sûr pour naviguer », a-t-il déclaré.

L’évaluation de juin impliquait trop d’intervention humaine, a déclaré Dean, mais c’est toujours mieux que de devoir télé-exploiter un système en continu et de gérer des problèmes de latence à certaines plages et vitesses.

Dans l’ensemble, suite à un événement de formation majeur à Fort Irwin, en Californie, cet été « nous avons constaté que les robots apportaient des avantages à l’organisation, en particulier dans le rôle de reconnaissance et de sécurité pour les postes d’observation et de sécurité de longue durée », a déclaré Bradley.

Mais le service continue de faire des compromis entre la puissance, la portée et la capacité de prendre des décisions à distance et le niveau de contrôle souhaité, a-t-il ajouté.

« C’était vraiment ce que nous essayions de résoudre, ce problème mathématique où vous voulez pouvoir voir des vidéos 4K pour prendre des décisions de filmer, de ne pas filmer, pour maintenir ce genre de principes éthiques élevés, alors cela nécessite un certain La quantité de bande passante qui a un impact sur la distance que vous pouvez parcourir a également un impact sur le contrôle dont vous disposez », a déclaré Bradley.