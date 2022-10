L’armée américaine va mettre à jour la règle de poids pour les troupes – médias

Les recruteurs ayant du mal à respecter les quotas, les soldats n’auront plus à respecter les limites de poids s’ils obtiennent de bons résultats aux tests de condition physique

L’armée américaine annulerait les limites de poids pour ses troupes, permettant aux soldats obèses de rester en service et de continuer à être éligibles à des promotions s’ils obtiennent de bons résultats à leurs tests de condition physique. Le changement de règle a été révélé mercredi par le chef enrôlé le plus haut gradé de l’armée, le sergent-major Michael Grinston, selon Military.com.

S’adressant aux soldats lors d’une conférence de l’armée à Washington, Grinston a déclaré : “Si vous obtenez un score élevé à l’ACFT (Army Combat Fitness Test), vous devriez être bon.”

D’autres modifications des politiques relatives au poids sont à l’étude et seront finalisées d’ici juin, a déclaré Grinston. Il n’a pas été décidé quand les changements de règles entreront en vigueur. L’armée a toujours exigé des pesées au moins tous les six mois et a interdit aux troupes considérées comme trop grosses de se réenrôler, d’être promues, transférées ou éligibles pour fréquenter des écoles professionnelles.

Les changements de règles surviennent dans la foulée de la chute de 25% de l’armée par rapport à son objectif de recrutement pour son exercice 2022, terminé le 30 septembre, malgré l’augmentation des primes d’enrôlement jusqu’à 50 000 $. Ils viennent également au milieu de l’épidémie d’obésité en Amérique. Plus de 42% des adultes américains sont obèses et près de 71% des Américains nés après 1997 ne sont pas éligibles au service militaire, le plus souvent parce qu’ils sont trop gros pour être éligibles, selon les données du Pentagone.

Lire la suite L’armée américaine peine à recruter

Il n’est pas clair si les nouvelles règles s’appliqueront aux nouvelles recrues, mais l’ajustement pourrait permettre aux commandants de conserver des troupes vétérans qui pourraient autrement être expulsées pour surpoids. Les restrictions actuelles sont basées sur des normes de taille et de poids, ainsi que sur des tests de pourcentage de graisse corporelle.

Les troupes qui dépassent la limite de poids pour leur taille subissent un soi-disant test de bande – mesurant leur cou et leur taille – pour déterminer leur pourcentage de graisse corporelle. Pour les hommes, les limites de graisse varient de 20% à 26%, selon leur catégorie d’âge. La fourchette est de 30 % à 26 % pour les femmes.

Les soldats qui obtiennent au moins 540 sur 600 à l’ACFT, qui comprend des exercices tels que le soulevé de terre et une course de deux milles, seront exemptés des limites de poids. Plus tôt cette année, l’armée a assoupli les normes du test de condition physique pour les femmes et les hommes plus âgés.