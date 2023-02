L’armée américaine va élargir l’accès aux bases philippines pour contrer la Chine

CNN

Les Philippines fourniront aux États-Unis un accès élargi à leurs bases militaires, ont annoncé jeudi les deux pays, offrant aux forces américaines une position stratégique sur le bord sud-est de la mer de Chine méridionale, près de Taïwan autonome.

L’accord récemment annoncé donnera aux États-Unis l’accès à quatre autres sites dans le cadre d’un accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) datant de 2014, permettant aux États-Unis de faire tourner des troupes sur un total de neuf bases à travers les Philippines.

Les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour élargir leurs options de sécurité dans l’Indo-Pacifique au cours des derniers mois, au milieu des inquiétudes croissantes concernant la posture territoriale agressive de la Chine dans toute la région.

S’exprimant lors d’une visite à Manille jeudi, le secrétaire américain à la Défense, Llyod Austin, a déclaré que les États-Unis et les Philippines restaient déterminés à renforcer leurs capacités mutuelles pour résister aux attaques armées.

« Cela fait partie de nos efforts pour moderniser notre alliance. Et ces efforts sont particulièrement importants alors que la République populaire de Chine continue de faire valoir ses revendications illégitimes dans la mer des Philippines occidentales », a déclaré Austin, faisant référence à la présence accrue de la Chine dans les eaux proches des Philippines.

Austin n’a pas donné l’emplacement des bases auxquelles l’armée américaine aura un nouvel accès.

L’annonce de jeudi fait suite à une série d’accords militaires américains très médiatisés dans toute la région, y compris des projets de partage de technologies de défense avec l’Inde et des projets de déploiement de nouvelles unités de la marine américaine dans les îles japonaises.

Le US Marine Corps a également ouvert la semaine dernière une nouvelle base à Guam, une île américaine d’importance stratégique à l’est des Philippines. L’emplacement, connu sous le nom de Camp Blaz, est la première nouvelle base marine en 70 ans et devrait un jour accueillir 5 000 Marines.

Un accès accru aux bases militaires aux Philippines placerait les forces armées américaines à moins de 200 milles au sud de Taïwan, l’île de 24 millions d’habitants gouvernée démocratiquement que le Parti communiste chinois revendique comme faisant partie de son territoire souverain bien qu’il ne l’ait jamais contrôlée.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a refusé d’exclure le recours à la force militaire pour placer Taiwan sous le contrôle de Pékin, mais l’administration Biden a été ferme dans son soutien à l’île, comme le prévoit la loi sur les relations avec Taiwan, en vertu de laquelle Washington accepte de fournir l’île avec les moyens de se défendre sans engager les troupes américaines.

En novembre, la vice-présidente américaine Kamala Harris s’est rendue aux Philippines pour discuter de l’élargissement de l’accès à la base américaine avec le président récemment élu Ferdinand “Bong Bong” Marcos Jr. Certains experts ont déclaré que sa visite avait envoyé un message sans ambiguïté à Pékin indiquant que les Philippines se rapprochaient des États-Unis. , renversant la tendance sous le président précédent, Rodrigo Duterte.

Washington et Manille sont liés par un traité de défense mutuelle signé en 1951 qui reste en vigueur, ce qui en fait la plus ancienne alliance de traités bilatéraux de la région pour les États-Unis.

En plus de l’expansion de l’EDCA, les États-Unis aident les Philippines à moderniser leur armée et l’ont inclus comme pays pilote dans une initiative de sensibilisation au domaine maritime. Les deux pays ont également convenu récemment d’organiser plus de 500 activités ensemble tout au long de l’année.

Plus tôt ce mois-ci, les Philippines ont annoncé que 16 000 soldats philippins et américains participeraient à l’exercice annuel Balikatan, qui se déroulera du 24 au 27 avril.

Cet exercice comprendra “un exercice de tir réel pour tester le système d’armes nouvellement acquis des États-Unis et des Philippines”, a annoncé une annonce de l’agence de presse officielle des Philippines.

Les liens officiels des États-Unis avec les Philippines remontent à 1898, lorsque dans le cadre du traité de Paris qui a mis fin à la guerre hispano-américaine, Madrid a cédé le contrôle de sa colonie aux Philippines aux États-Unis.

Les Philippines sont restées un territoire américain jusqu’au 4 juillet 1946, date à laquelle Washington leur a accordé l’indépendance – mais une présence militaire américaine est restée dans la nation de l’archipel.

Le pays abritait autrefois deux des plus grandes installations militaires américaines à l’étranger, la base aérienne de Clark et la station navale de Subic Bay, qui ont soutenu l’effort de guerre américain au Vietnam dans les années 1960 et au début des années 1970.

Les deux bases ont été transférées sous contrôle philippin dans les années 1990, après l’expiration d’un accord de base militaire de 1947 entre Washington et Manille.