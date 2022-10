L’armée américaine va commencer à vidanger les pipelines de Pearl Harbor

JOINT BASE PEARL HARBOR-HICKAM, Hawaï (AP) – L’armée américaine a déclaré lundi qu’elle était prête à commencer à drainer 1 gallon (3,79 millions de litres) de carburant de trois pipelines dans le cadre d’une première étape vers la fermeture d’un stockage de carburant de la Seconde Guerre mondiale. installation qui a déversé du pétrole dans l’eau du robinet de Pearl Harbor l’année dernière.

Les pipelines parcourent environ 3 miles (4,83 kilomètres) depuis l’installation de stockage de carburant en vrac de Red Hill dans les montagnes au-dessus de Pearl Harbor jusqu’à la base militaire.

A partir de mardi, les militaires passeront six jours à vidanger les pipelines un par un. On s’attend à ce que le carburant se déplace dans les tuyaux pendant un total de 12 heures au cours des six jours.

Le carburant est resté dans les tuyaux depuis que l’armée a suspendu l’utilisation de Red Hill l’année dernière après une fuite de pétrole dans un puits d’eau potable desservant 93 000 personnes dans et autour de la base commune Pearl Harbor-Hickam.

Près de 6 000 personnes, pour la plupart des militaires et leurs familles, ont consulté un médecin pour des éruptions cutanées, des plaies, des nausées et d’autres maux après avoir bu et s’être baigné avec de l’eau contaminée.

Peu de temps après, le ministère de la Santé de l’État a ordonné à l’armée de vidanger le carburant de Red Hill et de fermer l’installation. L’armée dit que 104 millions de gallons restent dans les réservoirs eux-mêmes. Il vise à retirer ce carburant d’ici juillet 2024 après avoir effectué les réparations nécessaires pour pouvoir vidanger les réservoirs en toute sécurité.

Le contre-amiral de la marine John Wade, commandant de la Force opérationnelle interarmées Red Hill, a déclaré que le ministère de la Santé de l’État et l’Agence américaine de protection de l’environnement avaient examiné et approuvé le plan de l’armée pour drainer les pipelines. Un entrepreneur tiers a également vérifié les plans, a-t-il déclaré.

L’aspect le plus dangereux de la vidange des pipelines est le potentiel de déversement de carburant et de pénétration dans l’aquifère, a déclaré Wade aux journalistes lors d’une conférence de presse.

“Donc, tout ce que nous avons fait, tous nos efforts pour la planification et les répétitions ont été concentrés sur l’atténuation de tout risque de déversement”, a-t-il déclaré.

L’installation de Red Hill se trouve à seulement 100 pieds (30 mètres) au-dessus de l’un des aquifères d’eau potable les plus importants d’Honolulu.

Les responsables d’Hawaï craignent que le déversement de l’année dernière n’ait contaminé l’aquifère et craignent que tout déversement futur ne pollue également l’aquifère, qui fournit normalement plus de 20% de l’eau consommée à Honolulu.

Wade a déclaré que des représentants du ministère de la Santé et de l’EPA seront sur place pendant que l’armée vidangera les pipelines.

Les membres du groupe de travail ont été formés individuellement et en groupe sur la manière de réagir en cas de déversement de carburant pendant la vidange des pipelines, a-t-il déclaré.

Une enquête de la Marine a révélé qu’une série d’erreurs au cours des six mois ont causé le déversement de l’année dernière.

Il a découvert qu’une erreur de l’opérateur avait provoqué la rupture d’un tuyau le 6 mai 2021 lors du transfert de carburant entre les réservoirs. Cela a provoqué le déversement de 21 000 gallons (80 000 litres) de carburant. La majeure partie s’est écoulée dans une ligne d’extinction d’incendie et y est restée pendant six mois, provoquant l’affaissement de la ligne.

Puis, le 20 novembre, un chariot s’est enfoncé dans la ligne d’affaissement, libérant 20 000 gallons (75 700 litres) de carburant. Une équipe pensait avoir récupéré tout ce carburant, mais il lui manquait environ 5 000 gallons (19 000 litres). Le carburant qui leur manquait s’écoulait dans un drain français et de là dans le puits d’eau potable.

Le carburant des trois pipelines ira dans des réservoirs de stockage hors sol et des barges de carburant qui alimenteront ensuite les avions à réaction de l’armée de l’air et les navires de la marine à la base, ont déclaré des responsables.

Audrey McAvoy, Associated Press